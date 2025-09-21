ТСН у соціальних мережах

Політика
83
1 хв

Дрони РФ над Польщею — помилка чи провокація?: Макрон здивував відповіддю

На думку Макрона, Росія навмисно атакувала Польщу, щоб показати слабкість НАТО.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Еммануель Макрон

Еммануель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія «навмисно» атакувала Польщу дронами.

Про це він сказав в інтервʼю CBS News.

Макронові «цілком очевидно», що Росія є дестабілізуючою та агресивною силою в Європі. Лідер Франції нагадав, що протягом останніх кількох тижнів РФ посилила обстріли Києва, вбивши багато мирних жителів. Також він нагадав, що під час останніх атаки окупанти пошкодили будівлю українського уряду, а також приміщення представництв Великої Британії і Європейського Союзу. І водночас, протягом тих самих тижнів, росіяни порушили повітряний простір Польщі та Румунії.

«Тут немає помилки. Це план знищити Україну, перемогти її та показати слабкість НАТО. <… > Це не окремий випадок. Якби вони зменшували атаки на Київ і на фронті, я б міг погодитись (що атаки — помилка, — ред.)», — каже Макрон.

Президент Франції визнав, що у Путіна «немає чіткого бажання щиро брати участь у мирному врегулюванні». Тому він закликав посилити санкції проти Росії і знайти спосіб точно посилити тиск на Москву, щоб повернути її за стіл переговорів.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні в ніч проти 10 вересня російські дрони вперше цілеспрямовано залетіли до Польщі.

