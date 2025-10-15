ТСН у соціальних мережах

Політика
Політика
255
Дрони від Британії та запевнення у підтримці від США: головні новини ночі 15 жовтня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 жовтня 2025 року:

  • Ситуація в Куп’янську залишається критичною — оглядач Читати далі –>

  • Трамп пригрозив ХАМАСу примусовим роззброєнням, якщо угруповання не складе зброю добровільно Читати далі –>

  • DeepState підтвердив втрату низки позицій на сході: ворог окупував Перебудову, Комар і Мирне Читати далі –>

  • Велика Британія заявила, що за пів року передала Україні понад 85 тисяч дронів для боротьби з агресією РФ Читати далі –>

  • Міністр фінансів США підтвердив підтримку України та закликав союзників посилити тиск на Росію Читати далі –>

