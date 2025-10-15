- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 255
- Час на прочитання
- 1 хв
Дрони від Британії та запевнення у підтримці від США: головні новини ночі 15 жовтня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 жовтня 2025 року:
Ситуація в Куп’янську залишається критичною — оглядач Читати далі –>
Трамп пригрозив ХАМАСу примусовим роззброєнням, якщо угруповання не складе зброю добровільно Читати далі –>
DeepState підтвердив втрату низки позицій на сході: ворог окупував Перебудову, Комар і Мирне Читати далі –>
Велика Британія заявила, що за пів року передала Україні понад 85 тисяч дронів для боротьби з агресією РФ Читати далі –>
Міністр фінансів США підтвердив підтримку України та закликав союзників посилити тиск на Росію Читати далі –>