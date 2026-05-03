Дрони залетіли до Фінляндії: прем’єр-міністр країни зробив зауваження Зеленському

Володимир Зеленський / © Associated Press

Інцидент з двома дронами, які порушили повітряний простір Фінляндії, став темою розмови прем’єр-міністра цієї країни Петтері Орпо з президентом України Володимиром Зеленським на зустрічі в Єревані. Очільник фінського уряду наголосив на неприпустимості таких ситуацій.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

«Я зазначив, що Фінляндія підтримує Україну та розуміє її потребу в обороні. Проте неприйнятно, що повітряний простір Фінляндії порушується, а дрони забрідають у наш повітряний простір», — переказав зміст своєї розмови із Зеленським фінський прем’єр.

Орпо запевнив, що уряд Фінляндії має достовірну інформацію про нічні події, і наголосив, що порушення повітряного простору завжди є серйозною проблемою.

За його словами, Фінляндія має хороші можливості для моніторингу та захисту свого повітряного простору від атак дронів, а найближчим часом ці можливості будуть значно посилені.

Петтері Орпо висловив впевненість, що після цієї розмови українці будуть «більш обережними, щоб дрони більше не потрапляли у повітряний простір Фінляндії».

Президент Зеленський опублікував відео в мережі Х, де він зустрічається із прем’єр-міністром Фінляндії. Український лідер зауважив, що подякував очільнику фінського уряду за нещодавнє рішення його країни виділити додаткові 300 мільйонів доларів на оборонну підтримку Україні.

Також український президент запропонував зміцнити двосторонні відносини між Україною та Фінляндією у формі підписання угоди про дрони.

Раніше повідомлялося, що невідомий дрон у повітряному просторі Фінляндії помітили над муніципалітетом Віролахті — регіоном, який межує з Ленінградською областю Росії.

Нагадаємо, наприкінці березня на території Фінляндії розбилося кілька безпілотників, які перетнули державний кордон та порушили повітряний простір країни. Фінський уряд та військові припускають, що це були українські дрони, які атакували Росію.

