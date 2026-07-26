Дрони залетіли до Румунії, а міністр був у відпустці: влада опинилася в центрі скандалу

Прапор Румунії. / © Associated Press

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Виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце спростував заяви, які назвав дезінформацією, щодо реакції румунських військових на порушення повітряного простору країни російськими дронами, які сталися кілька днів тому.

Про це повідомляє Digi24.

Йдеться про звинувачення щодо часу та способу втручання пілотів, вартості операції зі збиття безпілотників, а також інформації про нібито перебування посадовця у відпустці. Усі заяви, які з’явилися у публічному просторі він назвав «неправдивими».

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«Я бачу, що деяких із тих, хто називає себе „сувереністами“, більше турбує те, що румунська армія виконала свій обов’язок, ніж той факт, що російські дрони порушили наш повітряний простір», — заявив Міруце.

З його слів, Бухарест показав готовність захищати свою територію та оперативно реагувати на будь-які загрози. Водночас можливості румунської армії дозволили успішно відреагувати на ситуацію, що склалася. Адже, додав міністр оборони, Румунія «сьогодні краще підготовлена, ніж рік тому».

«Кордони, повітряний простір та суверенітет Румунії не підлягають обговоренню. НАТО функціонує, румунська армія виконує свій обов’язок на повну міру з тим, що має у своєму розпорядженні. Ми продовжуватимемо інвестувати в захист громадян, національної території та східного флангу Альянсу», — наголосив Міруце.

Щодо заяв про те, що «дорогі ракети використали проти дешевих дронів», Міруце пояснив, що оцінка ефективності операції не може базуватися лише на порівнянні вартості ракети та безпілотника. За його словами, збиття БпЛА були «крайнім заходом, до якого вдаються, коли необхідно захистити населення та інфраструктуру».

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Міруце також висловився про звинувачення, за якими безпілотник нібито «літав територією Румунії», а військові відреагували із запізненням. З його слів, дрон перебував під постійним спостереженням від моменту порушення повітряного простору країни. За його словами, румунські військові контролювали ситуацію, а «перехоплення було здійснено, коли склалися необхідні умови для його безпечного збиття».

Зауважимо, на Раду Міруце накинулися ще й через те, що нібито перебував у відпустці під час атаки дронів. Він підтвердив цей факт, але наголосив: це не звільняло його від виконання обов’язків міністра оборони.

За його словами, «відповідальність за безпеку країни не залежить від фізичної присутності в кабінеті». Міруце заявив, що Міністерство оборони працює безперервно завдяки чітким процедурам.

«Протягом останніх місяців ми продемонстрували — не гаслами, а рішеннями та результатами — що Міністерство оборони функціонує безперервно. Існують процедури, ланцюги командування та підготовлені фахівці, які діють 24 години на добу, і коли ситуація цього вимагає, я негайно втручаюся», — додав він.

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Як повідомлялося, 25 липня винищувач F-16 вдруге за два дні перехопив безпілотник у повітряному просторі Румунії. Президент Нікушор Дан заявив, що перехоплення сталося приблизно за 10 кілометрів на захід від комуни Сфьянту-Георге (уздовж дельти річки Дунай поблизу південно-східного кордону з Україною.

Нагадаємо, 24 липня румунський винищувач також збив безпілотник. Начальник Генштабу Георгіца Влад заявив, що румунська влада розслідує тип та походження БпЛА. Втім, з його слів, він візуально нагадує російський «Шахед» або «Геран-2».

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