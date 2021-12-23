"Друг Лукашенка": нардеп Шевченко повідомив, що отримав підозру у держзраді

Шевченко поскаржився, що йому "шиють створення "русского мира" в Україні".

Нардепа Євгена Шевченка, якого раніше виключили зі "Слуги народу" через поїздку до Лукашенка, підозрюють у державній зраді.

Про це політик написав у своєму Telegram-каналі.

"Якщо вже інформація просочилася в ЗМІ, змушений повідомити, що справді СБУ відкрила проти мене справу за ст.111 ККУ (державна зрада — Ред.). Тепер я в одному списку з Медведчуком і Порошенком. Весела компанія, чи не так? Шиють мені створення "русского мира" в Україні. Пов'язано це з моєю дружбою з Білоруссю", — зазначив Шевченко.

Депутат вважає, що таким чином влада хоче його усунути, як "конкурента".

Нагадаємо, Євгеній Шевченко 20 квітня поїхав до Мінська, де зустрівся з Олександром Лукашенком. Політики нібито говорили про білорусько-українські відносини. Лукашенко заявив, що радий знайомству і розраховує, що ця зустріч "стане добрим сигналом і сприятиме розвитку відносин двох країн".

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