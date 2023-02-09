Друг Путіна Орбан нагадав про себе перед самітом ЄС: пообіцяв підтримку Україні

За його словами, Угорщина належить до мирного табору.

Угорський прем'єр-міністр та друг російського президента Віктор Орбан назвав саміт Європейського Союзу в Брюсселі, участь у якому візьме президент України Володимир Зеленський, важливим.

Про це написав Орбан у своєму Twitter.

За його словами, Будапешт надаватиме гуманітарну та фінансову підтримку Києву.

"Важливий саміт ЄС сьогодні з президентом Володимиром Зеленським. Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні", - заявив Орбан.

Щобільше - скандальни прем'єр Орбан наглошує, що Угорщина належить до мирного табору. Мовляв, країна "за" припинення вогню.

"Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб запобігти подальшій втраті людських життів. Угорщина належить до табору миру!", - наголосив Орбан.

Скандальні заяви друга Путіна Орбана

Проросійський угорський прем'єр Віктор Орбан відомий своїми скандальними та дещо цинічними заявами на адресу України та підтрикою Кремля. Нещодавно, кажучи тост на честь президента Азербайджану Ільхама Алієва, він заявив, що на заході Угорщина межує з німецькомовними, а на сході – з росіянами, а не з Україною.

Також голова уряду Угорщини заявив, мовляв "Україна стає Афганістаном". За його словами, Захід повинен зрозуміти, що Путін не може дозволити собі програти війну і не програє, тому що наступного року в Росії будуть вибори, і він не може піти на них як президент, який програв війну.

Крім того, Орбан висловив думку про те, що Захід почав "холодну війну". Саме тому Угорщині слід підтримувати відносини з його опонентами. Щобільше - він вважає, що його держава має бути посередницею між Заходом і Сходом.

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