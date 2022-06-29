Друга половина червня стала вироком для путніського режиму, це кінець – Арестович

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україна стрімко інтегрується з Євросоюзом, а Росію стрімко обрізають. Ця гонка не може закінчитися для РФ успіхом за жодних обставин.

Арестович у цьому контексті порівняв Росію з поїздом, що палає та їде у прірву.

Про це радник керівника ОП розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 29 червня.

"Ми стрімко інтегруємося з Євросоюзом, а Росію стрімко обрізають при Путіні. Ця гонка не може закінчитися для Росії успіхом за жодних обставин. Можливості, коли вона могла закінчитися успіхом, вже пройдені. Вони були до рішень "Великої сімки", вони були до кандидатства України в ЄС і були до саміту НАТО", – сказав Арестович.

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"В цьому сенсі друга половина червня стала вироком для путінського режиму. Все, кінець. Це палаючий поїзд, він їде у прірву, він вже мертвий, йому треба тільки доїхати і бахнутися. Все. Виходу з цієї ситуації немає", – наголосив радник голови ОП.

Нагадаємо, Арестович прокоментував саміти ЄС та НАТО, сказавши, що це "схоже на зміни, які відбувалися у кінці 1945 року".