Другий рік поспіль: "політиком року" знову став Зеленський

Другий рік поспіль: "політиком року" знову став Зеленський

Майже 15% опитаних сказали, що "політиком року" взагалі немає кого назвати, майже 20% завагалися з відповіддю, а 5% – не захотіли відповідати на це відкрите питання.

Другий рік поспіль чинний президент України Володимир Зеленський очолює рейтинг "Політик року" та "Розчарування року".

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Про це свідчать дані загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 17-22 грудня 2021 року.

"Другий рік поспіль президент України Володимир Зеленський очолює рейтинги "Політика року" та "Розчарування року". Щоправда, в обох випадках помітне зростання показників. Цього року Зеленського назвали "політиком року" 17%, тоді як у 2020-му – 14,8%. З іншого боку, 45% опитаних назвали саме Зеленського "розчаруванням року", а у 2020-му – 28% вважали його "невдахою року"", - йдеться у дослідженні.

Друге місце в номінації "Політик року" ділять експрезидент Петро Порошенко (8,1%) та ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков (8%). А от у категорії "розчарування року" лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка згадували частіше (8,5%), ніж Дмитра Разумкова (3%).

До числа політиків, яких згадали більше 1% опитаних як "політиків року" і як "розчарування року", потрапили: Юлія Тимошенко – 4,4% та 1,5% відповідно, Віктор Медведчук – 1,2% та 3,2% відповідно. Віталія Кличка згадали в обох номінаціях по 1,1% респондентів.

До числа політиків, яких згадали лише як "політиків року" потрапили: Юрій Бойко – 3,7%, Євгеній Мураєв – 3,4%, Ігор Смешко – 1,8%, Володимир Гройсман – 1,4%, Сергій Притула – 1%.

Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.