Другий рік поспіль: "політиком року" знову став Зеленський

Майже 15% опитаних сказали, що "політиком року" взагалі немає кого назвати, майже 20% завагалися з відповіддю, а 5% – не захотіли відповідати на це відкрите питання.
Другий рік поспіль чинний президент України Володимир Зеленський очолює рейтинг "Політик року" та "Розчарування року".
Про це свідчать дані загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 17-22 грудня 2021 року.
"Другий рік поспіль президент України Володимир Зеленський очолює рейтинги "Політика року" та "Розчарування року". Щоправда, в обох випадках помітне зростання показників. Цього року Зеленського назвали "політиком року" 17%, тоді як у 2020-му – 14,8%. З іншого боку, 45% опитаних назвали саме Зеленського "розчаруванням року", а у 2020-му – 28% вважали його "невдахою року"", - йдеться у дослідженні.
Друге місце в номінації "Політик року" ділять експрезидент Петро Порошенко (8,1%) та ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков (8%). А от у категорії "розчарування року" лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка згадували частіше (8,5%), ніж Дмитра Разумкова (3%).
До числа політиків, яких згадали більше 1% опитаних як "політиків року" і як "розчарування року", потрапили: Юлія Тимошенко – 4,4% та 1,5% відповідно, Віктор Медведчук – 1,2% та 3,2% відповідно. Віталія Кличка згадали в обох номінаціях по 1,1% респондентів.
До числа політиків, яких згадали лише як "політиків року" потрапили: Юрій Бойко – 3,7%, Євгеній Мураєв – 3,4%, Ігор Смешко – 1,8%, Володимир Гройсман – 1,4%, Сергій Притула – 1%.
Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.