Другий рік війни в Україні буде ще страшнішим: NYT – про позицію США і плани Путіна

За словами аналітика, Путін вирішив подвоїти зусилля, адже не може дозволити собі програти.

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ до України американський журналіст і триразовий лауреат Пулітцерівської премії Томас Фрідман проаналізував, яким буде наступний рік війни, і які виклики стоять перед нашою державою.

Про це він написав у статті для New York Times.

Американці досі на боці України

Аналітик зауважує, що більшість американців досі підтримують надання Україні зброї та допомоги, навіть незважаючи на те, що це загрожує прямим конфліктом із Росією.

"Це карколомна зміна громадської думки США. Звичайно, це частково пояснюється тим фактом, що в Україні немає бойових сил США, тож складається враження, що все, чим ми зараз ризикуємо, це зброя та гроші, тоді як українці несуть весь тягар війни", – зазначив Фрідман.

На його думку, американці на глибокому рівні розуміють, що світ, такий, як він є, зберігся завдяки американській владі і союзникам.

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"В тій мірі, в якій ми мудро використовували свою владу та співпрацювали з нашими союзниками, ми побудували та захистили ліберальний світовий порядок від 1945 року, який надзвичайно відповідав нашим інтересам – економічно та геополітично.

Це порядок, у якому автократичні великі держави, такі як нацистська Німеччина, імперська Японія чи сучасні Росія та Китай, не можуть просто пожирати своїх сусідів. І це такий порядок, де вільні ринки та відкрита торгівля вирвали з бідності більше людей, ніж будь-коли в історії світу. Це не завжди ідеально, але у світі, де ідеального ніколи не буває, цей порядок призвів майже 80 років без війни великих держав, тієї війни, яка може дестабілізувати весь світ", – каже журналіст.

Погані новини для України

Фрідман пише, що впродовж першого року цієї війни Америці і її союзникам було відносно легко. Вони відправляли зброю, допомогу і розвідувальні дані Україні, а також запроваджувати санкції проти Москви, а українці воювали.

"Не думаю, що другий рік буде таким же легким", – вважає аналітик.

За його словами, Путін вирішив подвоїти зусилля, мобілізувавши за останні місяці, можливо, до 500 тис. нових солдатів.

"По суті, Путін говорить Байдену: я не можу дозволити собі програти цю війну, і я заплачу будь-яку ціну і понесу будь-який тягар, щоб гарантувати, що я вийду з частиною України, яка зможе виправдати мої втрати. А ти, Джо? А як щодо ваших європейських друзів? Чи готові ви заплатити будь-яку ціну і нести будь-який тягар, щоб підтримувати свій "ліберальний порядок", – розмірковує журналіст.

На його думку, Сполучені Штати зараз у важчій ситуації, ніж будь-коли після Карибської ракетної кризи 1962 року.

Фрідман наголошує, що підтримка Штатами України у цій війні є не лише стратегічним інтересом Америки, але й цінностями. Водночас журналіст визнає, що на Заході дедалі частіше лунають думки про примирення з Росією: "Є багато голосів, які запитують: чи справді варто ризикувати Третьою світовою війною, щоб повністю вигнати Росію зі Східної України? Може настав час укласти "брудну угоду"?".

Аналітик поспілкувався з істориком Інституту Брукінгса Робертом Каганом, який наголосив: "Будь-які переговори, які залишать російські війська на українській землі, будуть лише тимчасовим перемир’ям перед новою атакою Путіна".

"Путін перебуває у процесі повної мілітаризації російського суспільства, що зробив і Сталін в часи Другої світової війни. Він робить ставку на довгу гру, оскільки розраховує, що США і Захід втомляться, зіштовхнувшись з перспективою затяжного конфлікту", – каже історик.

Раніше у WSJ пояснили, чому Захід різко збільшив допомогу Україні. На думку журналістів, Захід побоюється, що Кремль може отримати перевагу у тривалій війні на виснаження.

Також американські ЗМІ писали, що Міноборони США збільшить виробництво боєприпасів на 500% до рівня часів війни у Кореї.

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