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Другий саміт миру: коли відбудеться і чи стане початком перемовин з Росією — Єрмак

Другий саміт миру: коли відбудеться і чи стане початком перемовин з Росією — Єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак / Фото: Associated Press

На другому саміті миру можлива участь представника Росії для передавання узгодженого спільного плану реалізації української Формули миру.

Другий саміт миру відбудеться лише тоді, коли буде готовий спільний план реалізації кожного з 10 пунктів української Формули миру. На ньому можлива присутність представника Росії, якому буде вручено цей план у присутності країн, які його підтримують.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю "Європейській правді".

Коли відбудеться другий саміт

За його словами, 10 робочих груп на рівні послів та експертів уже напрацювали реалізацію кожного з цих пунктів. 

“Поставлено завдання працювати над організацією тематичних конференцій, які б зафіксували напрацювання робочих груп на більш високому рівні, щоб скласти цей спільний план. Ми не хочемо, щоб ця робота тривала місяці, хочемо зробити її достатньо швидко. Я передбачаю, що найближчим часом перші конференції почнуть відбуватися”, – сказав Єрмак.

Водночас він не став уточнювати, чи відбудеться другий саміт ще цього року.

“Подивимось. Ми хочемо, але є умови, без яких цей другий саміт не може відбутися. Над ними ми сьогодні працюємо. Щойно ці умови будуть виконані, тоді ми можемо говорити про термін і місце другого саміту”, – сказав Єрмак.

Голова ОП зазначив, що не треба асоціювати саміти миру з чемпіонатом світу, де зустріч радників – це відбіркові ігри, перший саміт – півфінал, а другий саміт – фінал, яким усе завершується.

Чи буде присутня Росія

Андрій Єрмак зазначив, що в наступному, другому саміті миру можлива участь представника Росії, якому Україна та інші учасники саміту передадуть узгоджений спільний план з реалізації кожного з 10 пунктів Формули миру.

“Така можливість існує. Але це не означає, що другий саміт буде якимось початком перемовин з Росією. Ні, не про це йдеться. Ми хочемо, щоб зустріч, на якій можна передати цей план, відбувалася не в рамках Україна – Росія, а за участі всіх тих відповідальних країн, які підтримали наш план і перебувають за столом”, – сказав голова ОП.

Щодо можливої присутності російського президента Володимира Путіна як представника РФ, з яким готова зустрітися Україна, Андрій Єрмак не дав чіткої відповіді.

“Путін до багатьох країн не може приїхати”, – зауважив він, маючи на увазі ордер МКС у Гаазі на його арешт.

Зрештою він сказав, що цю відповідь має дати не він, а рішення РНБО.

Нагадаємо, під час візиту до Китаю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та його зустрічі з очільником МЗС КНР Ван Ї з боку китайських дипломатів не було спроб схилити Україну до “мирних переговорів” з державою-агресоркою.

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