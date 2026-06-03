Володимир Путін. / © Associated Press

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У Росії істерика не лише на тлі напруженості між Москвою і Єреваном, але через дії вірменського прем’єра Ніколо Шашинняа, який взяв курс на зближення з ЄС та США.

Про це свідчать заявив та невдоволення кремлівський посадовців.

Співголова Координаційної ради при Громадській палаті РФ Володимир Рогов обурився тому, що прем’єр-міністр Вірменії «не знайшов часу», щоб приїхати на парад на Красній площі 9 травня.

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Втім, вочевидь чиновника розлютила не стільки відсутність Пашинаня на святкуванні Дня побєди, скільки те, що він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським 4 травня у Єревані.

Своєю чергою, голові Держдуми В’ячеславу Володіну дуже не сподобалося зближення Вірменії з Євросоюзом. Ба більше — він навіть заявив, мовляв, Пашинян «відкрито не говорить» і «приховує» від населення «наслідки можливого виходу з Євразійського економічного союзу».

У традиційній манерів кремілвської влади Володін навіть виступив з погрозами, що для мешканців Вірменії «газ здорожчає майже вчетверо», «міграційні пільги на в’їзд до Росії анулюють», а ще «буде припинено» експорт з країни до РФ.

Тим часом кремілвський блазень, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв істерично заявив, що Пашинян «пішов небезпечною стежкою». Адже, висловився політик, прем’єр Вірменії нібито одноччасно прагне отримати вигоду від Євразійського економічного союзу і зокрема Росії, і хоче увійти до ЄС. Це, нахабно вважає Медведєв «не приведе його ні до чого доброго».

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Напруженість між РФ і Вірменією — що відомо

У Росії відкрито пригрозили Вірменії «українським сценарієм». Москва активізувала свою агресію напередодні парламентських виборів, що відбудуться 7 червня. Зокрема, Кремлеві дуже не подобається прагнення Єревана до євроінтеграції.

На тлі напруженості РФ навіть відкликала з країни свого посла Сергія Копиркіна для консультацій у Москві. Причиною, наголосили, є «обговорення кроків вірменського керівництва щодо тісніших зв’язків з ЄС, які підривають співпрацю в рамках Євразійського економічного союзу».

Тим часом Reuters пише про те, що Кремль вирішив знести Пашиняна і завезти до Вірменії 100 тисяч своїх «виборців». За словами трьох західних посадовців, кандидатом-фаворитом Москви є Самвел Карапетян — мільярдер, який перебуває під слідством за нібито заклики до повалення уряду.

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