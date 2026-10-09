"Старий друг" Путіна з’явився на дні народження "фюрера": візит Шредера дуже розлютив Німеччину (оновлено)

Путін і Шредер. / © Associated Press

Реклама

«Фюрер» Росії Володимир Путін відсвяткував своє 74-річчя в компанії свого друга, колишнього канцлера Німеччини Ґергарда Шредера. У Берліні такими діями політика незадоволені.

Що відомо про приїзд Шредера і як на це реагують у ФРН, читайте на сайті ТСН.ua.

Реклама

Спільне фото з нагоди дня народження російського диктатора пресслужба Кремля оприлюднила 8 жовтня. У дописі вказують, що нібито Путін дізнався про приїзд ексканцлера до Москви «з повідомлень ЗМІ».

Реклама

«Президент запросив свого старого друга до себе додому. Шредер був разом із Володимиром Путіним, коли глава держави святкував учора свій день народження», — повідомили у Кремлі.

Видання Deutsche Welle пише про те, що до столиці країни-агресорки Ґергард Шредер прибув, щоб зустрітися зі співробітниками та керівництвом мережі магазинів «Глобус». Перед святкуванням у «фюрера» він виступав із промовою перед співробітниками компанії.

Зауважимо, Шредер увійшов до наглядової ради «Гіперглобус» — російського підрозділу німецького холдингу Globus Holding GmbH & Co, який у РФ представлений мережею продуктових гіпермаркетів.

Шредер на дні народженні Путіна. Фото: RIA_Kremlinpool.

Дружба Путіна і Шредера

82-річний Ґергард Шредер був канцлером Німеччини протягом 1998-2005 рік років. Його називають близьким другом Путіна. Політик також неодноразово зустрічався з «фюрером» від початку війни РФ проти України.

Реклама

Саме через це він неодноразово стикався з критикою на свою адресу. Окрім того, у травні 2026-го Володимир Путін запропонував колишнього канцлера на роль посередника у переговорах між Росією та Європейським Союзом і Україною. Втім, і Київ, і Берлін з Брюсселем відкинули цю ідею.

Мерц розкритикував Шредера

Чинний канцлер ФРН Фрідріх Мерц розніс Шредера за зустріч з «фюрером». Заступник прессекретаря німецького уряду Штеффен Маєр заявив, що очільник уряду «глибоко обурений» ситуацією.

Він наголосив, що саме очільник Кремля несе відповідальність за війну проти України, а його накази щодня спричиняють «незліченні страждання», призводять до загибелі та поранень мирних жителів.

Реакція Німеччини на дії Шредера

Німецькі політики назвали візит ексканцлера на святкування диктатора «ганьбою», пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Реклама

Генеральна секретарка ХДС Франциска Гопперманн розкритикувала святкування дня народження Путіна за участю Шредера, наголосивши на контрасті між застіллям із шампанським та ікрою і смертельними атаками РФ на Україну, внаслідок яких гинули діти.

«Слів для сорому вже майже не залишилося. Шампанське, ікра та бомби», — заявила Гопперманн.

Віцепрезидентка Бундестаґу і очільниця фракції партії «Союз 90/Зелені» Катрін Ґерінґ-Екардт заявила, що не очікувала від Шредера іншої поведінки. Візит до Путіна вона назвала «ганьбою для Німеччини», «зрадою Європи» та «ведмежою послугою миру».

Керівниця Комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн назвала Шредера «найзухвалішим пенсіонером Німеччини».

«Занадто хворий для слідчих комісій (дуже серйозне вигорання), але для оплачуваної посади в Росії і для вечірки з нагоди дня народження вдома у воєнного злочинця Путіна сил все ж таки вистачає. Неперевершена ганьба», — іронічно зауважила політикиня.

Депутат Європарламенту і лідер Християнсько-демократичного союзу робітників Денніс Радтке також заявив, що Шредер «надто хворий», аби постати перед парламентським слідчим комітетом, але водночас достатньо здоровий для поїздок до Москви, зустрічей із Путіним і отримання «свіжої купи рублів».

«Чудові ліки в стилі Распутіна для Гергарда Шредера», — підсумував Радтке.

День народження Путіна — що відомо

«Фюрер» Росії святкував день народження 7 жовтня. Цього року перелік іноземних лідерів, які надіслали Путіну привітання, виявився вкрай коротким. Зокрема, до вітань долучилися прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, диктатор Білорусі Олександр Лукашенко, президент Таджикистану Емомалі Рахмон та інші.

Зокрема, диктатор КНДР Кім Чен Ин також надіслав привітання, у якому зухвало пообіцяв Путіну підтримку у «священній війні». Він також висловив переконання, що війна «за справедливість російського народу» нібито завершиться перемогою Росії.

Водночас президент США Дональд Трамп хотів поговорити з Путіним на день народження, але не зателефонував. У Москві запевняють, мовляв, проблеми немає. Адже дату і час переговорів лідерів досі не узгодили.

Новини партнерів