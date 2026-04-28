Реклама

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс, ймовірно, найближчим часом залишить свою посаду.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

За їхнім повідомленням, причиною відставки Девіс можуть бути розбіжності з президентом США Дональдом Трампом щодо скорочення обсягів американської підтримки України.

Реклама

Водночас офіційно інформація про відставку поки не підтверджена.

Що відомо про Джулі Девіс

Нагадаємо, Джулі Девіс — кар’єрна дипломатка США. Вона обійняла посаду тимчасової повіреної у справах у Києві після від’їзду попередньої посолки.

Пані посол має значний досвід роботи у Держдепартаменті, зокрема в європейському напрямку та питаннях безпеки.

На посаді в Україні вона відповідала за координацію дипломатичної місії США в умовах повномасштабної війни та підтримку взаємодії між Києвом і Вашингтоном.

Реклама

1 травня минулого року стало відомо, що Джулі Девіс розпочинає виконання обов’язків тимчасово повіреної у справах США в Києві.

Хто була попередницею Девіс

Попередньою посолкою США в Україні була Бріджит Брінк. Вона очолювала дипломатичну місію з 2022 року та активно працювала над посиленням військової і фінансової допомоги Україні.

Бріджит Брінк пішла у відставку з посади посла США в Україні на тлі тиску з боку Вашингтона. Тоді вона оголосила про намір балотуватися до Конгресу від 7-го округу штату Мічиган. А своє рішення пояснила прагненням захистити демократію та боротися за свободу, а також відверто виступити проти політики Трампа.

Зазначимо, що у разі підтвердження інформації про відставку Девіс, це стане вже другим кадровим рішенням такого рівня щодо американського дипломатичного представництва в Україні за часів Дональда Трампа.

Реклама

Обидві ситуації, за інформацією медіа, пов’язують із розбіжностями у підходах до політики підтримки України.

Новини партнерів