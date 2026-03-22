Другий день переговорів у США: Зеленський розповів про важливі сигнали

Президент України Володимир Зеленський

Українська переговорна група продовжує роботу у Сполучених Штатах, де вже два дні тривають зустрічі з представниками американського президента. За результатами цих переговорів з’явилися позитивні сигнали, які дають надію на подальший обмін полоненими з російською стороною.

Про попередні підсумки візиту делегації до США та ситуацію з обмінами президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні ввечері неділі, 22 березня.

Переговори у США: фокус уваги та гарантії безпеки

Президент зазначив, що наразі увага американської сторони значною мірою прикута до ситуації навколо Ірану та Близького Сходу. Проте це не скасовує необхідності завершувати війну Росії проти України. Зеленський висловив вдячність американському суспільству за чітку підтримку «нормального, достойного миру» для нашої держави.

«Важливо, щоб в агресора не було винагороди за цю війну. І важливо, щоб ми всі не були змушені повертатися до війни через місяці чи роки, тобто щоб гарантії безпеки для України та всієї Європи були достатніми для надійного миру», — підкреслив Зеленський.

Він додав, що всі деталі зустрічей, які з міркувань безпеки неможливо обговорити телефоном, будуть проаналізовані після повернення переговорної групи в Україну.

«Дипломатія працює»: обмін полоненими

Окремо глава держави зупинився на питанні звільнення українців з російської неволі. За його словами, під час переговорів з’явилася надія на прогрес у цьому напрямку.

«Є сигнали, що можливе й продовження обмінів, і це було б дійсно дуже хорошою новиною та підтвердженням, що дипломатія працює. Сподіваємося, що це вийде», — повідомив президент.

Нагадаємо, у Флориді відбулися переговори делегацій США та України в межах посередницьких зусиль для досягнення мирної угоди. Відомо, що консультації у Флориді триватимуть і надалі. Водночас Стів Віткофф заявив про наближення до мирної угоди