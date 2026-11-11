Другий день переговорів в Абу-Дабі: Україна та РФ обговорять найгостріше питання — Politico

Переговори в Абу-Дабі / © Associated Press

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В Абу-Дабі Україна та Росія обговорили обмін полоненими. А 11 листопада сторони мають розглянути територіальне питання.

Про це пише Politico з посиланням на слова одного чиновника, знайомого з цим питанням, якому було надано анонімність, тому що зустріч була конфіденційною.

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Переговори у вівторок, 10 листопада, були зосереджені на тому, які гарантії безпеки Україна і Росія хочуть бачити після закінчення війни.

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У другий і останній день зустрічі в середу, 11 листопада, переговорники мають розглянути питання територій. Приватно офіційні особи США, які скликали зустріч, кажуть, що і Росія, і Україна продемонстрували принаймні певну готовність бути гнучкими щодо цього питання.

«Зустріч з Росією та США була «конструктивною та досить змістовною», – написав Президент України Володимир Зеленський після отримання звіту від своєї переговорної команди.

«У них був час обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Звільнення полонених є пріоритетом».

Зеленський зазначив, що переговорні команди «детально» обговорили, які гарантії безпеки будуть потрібні, щоб зупинити повторний напад Росії на Україну в майбутньому.

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В якості значного кроку до пом’якшення побоювань України США просять російську сторону погодитися на те, щоб Штати надали Україні зобов’язання щодо колективної оборони, подібні до зобов’язань НАТО, або навіть на те, щоб Альянс сам підписав таку угоду.

«Потрібні реальні інструменти, щоб запобігти будь-якому повторенню війни», – наголосив Зеленський.

За даними російських державних ЗМІ, переговори завершилися через 4,5 години та проводилися російською мовою. Поряд з українськими та російськими переговірниками за столом переговорів також були присутні міністр закордонних справ Об’єднаних Арабських Еміратів та головнокомандувач НАТО в Європі.

Раніше того ж дня європейські представники провели переговори з американськими посланцями Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа, які й скликали переговори. Європейська сторона погодилася з американцями переглянути ширшу архітектуру безпеки Європи у межах мирного процесу для України — крок до виконання однієї з центральних вимог Росії.

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«Схоже, що переговори в Абу-Дабі були дуже продуктивними», — сказав державний секретар США Марко Рубіо на зустрічі міністрів закордонних справ G-7 у Парижі.

«У цьому плані потрібно багато зробити. Це не те, що може бути розв’язано протягом наступних 24 годин чи щось подібне».

Другий раунд мирних переговорів в Абу-Дабі — останні новини:

Сьогодні, 11 листопада, триває другий день мирних переговорів про припинення війни в Україні за участю України, Росії та посередництва США. Мирні переговори мали стартувати о 10:00 за київським часом. Вони проходять в Абу-Дабі, Об’єднаних Арабських Еміратах.

Відомо, що під час першого раунду тристоронніх переговорів США-Україна-Росія у вівторок, 10 листопада, сторони домовилися провести масштабний обмін полоненими найближчим часом. Володимир Зеленський заявив, що «хочуть зробити „1000 на 1000“, можливо „1500 на 1500“, і з цим порядком денним американці поїдуть до Росії».

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що в Абу-Дабі Україна запропонувала енергетичне та перемир’я в Чорному морі, й чекає на відповідь з боку росіян. Глава російського МЗС Сергій Лавров повторив, що Росія не погодиться на перемир’я, маючи власне бачення нової архітектури безпеки в Європі.

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