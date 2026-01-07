Другий день перемовин у Парижі: Буданов розкрив, про що говорили з американцями

Паризький вояж Буданова / © Getty Images

Українська делегація в Парижі обговорила з радниками з питань безпеки та делегацією США гарантії безпеки та наближення миру.

Про другий день день перемовин у Парижі розповів новий керівник Офісу президента Кирило Буданов.

«Другий день перемовин з партнерами у Парижі. На порядку денному — безпека та мир. Мали плідну розмову з радниками з питань національної безпеки та зустріч із делегацією США», — зазначив Буданов.

За його словами, ключовими темами на переговорах були: гарантії безпеки та координація подальших кроків для наближення справедливого миру.

Також Буданов провів зустріч «із колегами з французької воєнної розвідки» та особисто її керівником — генералом Жаком Лангладом де Монгро.

Нагадаємо, що вчора, 6 січня, у Парижі на саміті Коаліції охочих Макрон, Стармер і Зеленський підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил після припинення вогню в Україні.