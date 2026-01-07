- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 107
- Час на прочитання
- 1 хв
Другий день перемовин у Парижі: Буданов розкрив, про що говорили з американцями
Новий очільник Офісу Президента Кирило Буданов розкрив деталі на другий день переговорів української делегації у Франції.
Українська делегація в Парижі обговорила з радниками з питань безпеки та делегацією США гарантії безпеки та наближення миру.
Про другий день день перемовин у Парижі розповів новий керівник Офісу президента Кирило Буданов.
«Другий день перемовин з партнерами у Парижі. На порядку денному — безпека та мир. Мали плідну розмову з радниками з питань національної безпеки та зустріч із делегацією США», — зазначив Буданов.
За його словами, ключовими темами на переговорах були: гарантії безпеки та координація подальших кроків для наближення справедливого миру.
Також Буданов провів зустріч «із колегами з французької воєнної розвідки» та особисто її керівником — генералом Жаком Лангладом де Монгро.
Нагадаємо, що вчора, 6 січня, у Парижі на саміті Коаліції охочих Макрон, Стармер і Зеленський підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил після припинення вогню в Україні.