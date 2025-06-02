Другий раунд переговорів між Україною та РФ: що вирішили у Стамбулі

У Стамбулі відбулися переговори між представниками України та Росії / © Associated Press

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У понеділок 2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією, який тривав понад годину.

Під час зустрічі сторони обговорили обмін полоненими та тимчасове припинення вогню.

ТСН.ua зібрав підсумки переговорів.

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Обмін у форматі «всіх на всіх»

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що на перемовинах у Стамбулі делегації двох країн домовилися про обмін у форматі «всіх на всіх», зокрема йдеться про всіх:

тяжко поранених

тяжкохворих військовополонених,

молодих солдатів віком від 18 до 25 років.

Зокрема, сторони домовилися про повернення загиблих у форматі «6000 на 6000».

«Що стосується обмін військовополонених, ми домовилися міняти всіх на всіх, особливо тяжкопоранених і тяжкохворих. Друга категорія — це молоді солдати, теж всіх на всіх. Так само ми обмінюємося з тілами полеглих солдатів», — розповів Умєров.

Заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький уточнив, що сторони узгодили терміни та механізми наступного обміну

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«Ми погодили механізми, ми визначили попередні терміни саме цього обміну і попереду в нас жде тяжка робота, тому що необхідно буде зробити багато верифікацій, визначити всіх категорій, нікого не втратити, не забути», — повідомив Скібіцький.

Повернення депортованих дітей

Україна передала Росії список з 339 викрадених дітей для того, щоб їх повернули додому в українські сімʼї.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака йдеться про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях.

«Повернення українських дітей — невіддільна частина справедливого та тривалого миру та ключовий елемент довіри, перший тест на щирість намірів. Чекаємо відповіді. М’яч на полі росії. Справжня добросовісність — це не слова, а дії. І тепер саме час це довести», — зазначив Єрмак.

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Своєю чергою представники Кремля обіцяють «вивчити список».

Меморандум про мир

РФ передала Україні своє бачення «меморандуму» з умовами закінчення війни. Україна має тиждень аби ознайомитися із ним.

Як повідомляє джерело Axios, РФ у своєму меморандумі продовжує вимагати від Києва вивести війська з підконтрольних Україні частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Голова російської переговорної групи, помічник диктатора Путіна Володимир Мединський повідомив, що меморандум з вимогами Росії складається із двох частин. Друга частина меморандуму РФ «передбачає низку шляхів припинення вогню». Інших деталей він не повідомив.

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Раніше українська сторона передала документ, де виклала своє бачення для досягнення миру, однак до сьогодні відповіді не було.

«Пару днів тому ми поділилися цим документом з російською стороною, але від них не було жодної відповіді, включеної сьогоднішнім. Тільки під час сьогоднішньої дискусії нам відповіли. Вони сказали, що їм потрібно щонайменше тиждень, щоб оглянути наш документ і надіслати будь-яку відповідь», — каже розповів міністр оборони Рустем Умєров.

Про що заявляють у РФ

Володимир Мединський повідомив, що під час переговорів сторони домовилися про тимчасове припинення вогню на окремих ділянках фронту на 2–3 дні.

«Ми запропонували конкретне припинення вогню на два-три дні на окремих ділянках фронту, щоб змогли підібрати командири трупи своїх солдатів», — сказав він.

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За словами помічника диктатора Путіна, українська сторона пообіцяла пропрацювати пропозицію найближчим часом.

Мединський підтвердив, що РФ та Україна обміняються важкохворими та пораненими за принципом «всіх на всіх» — від 1000 до 1200 осіб., для цього сторони створять спеціальні медичні комісії для регулярних обмінів тяжкопораненими.

РФ односторонньо передасть Україні 6000 заморожених тіл військових наступного тижня, але Україна поки не підтверджує цю цифру.

Мединський показав список із 339 депортованих до Росії дітей, пообіцявши розглянути кожен випадок, але повертатимуть лише дітей, які мають в Україні батьків чи опікунів. Наразі РФ повернула 101 дитину, Україна — близько 20.

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На завершення він заявив, що російська делегація «задоволена» підсумками переговорів.

Що каже Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування із журналістами 2 червня у Вільнюсі прокоментував зустріч представників України та РФ у Стамбулі.

Він пояснив, що ідея Росії припинити вогонь аби забрати полеглих бійців є абсурдною, адже «припинення вогню» є для того, щоб вбитих не було.

«Вони готові на „сісфаєр“ (двостороннє припинення вогню, — Ред.) 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що, в принципі, „сісфаєр“ для того, щоб не було вбитих», — сказав Зеленський.

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Глава держави зауважив, що для росіян питання припинення вогню не є надто важливим. Водночас він закликав США до сильних кроків, аби примусити РФ до миру.

«Тобто ви бачите настрій. Тобто для них це питання просто невеличкої паузи війні. Тому дуже хочеться, щоб наші американські партнери все ж таки сильними кроками спрямували пакет санкцій в Сенат і щоб дотиснули руських до припинення вогню сильними санкціями», — наголосив Зеленський.

Наступний раунд переговорів

Домовленості про черговий раунд переговорів ще немає. За словами Умєрова подальші зустрічі делегації України та РФ мають сенс «тільки, якщо вони будуть готувати зустріч на найвищому рівні».

Очільник Міноборони наголосив, що Україна давно донесла до росіян свою позицію: війна має завершитися.

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«І весь світ нас у цьому підтримує. Всім зрозуміло, які мають бути перші кроки — це припинення вогню і далі підготовка зустрічі лідерів двох країн», — зазначив міністр.

Зустріч Зеленського та Путіна

Україна запропонувала РФ організувати зустріч Зеленського і Путіна до кінця червня. Росія поки не погодилась.

Рустем Умєров повідомив, що Київ очікує на відповідь Москви щодо зустрічі президентів до 30–31 червня.

Своєю чергою Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хотів би організувати переговори президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна, й можливо запросити лідера США Дональда Трампа

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«Моє найбільше бажання — зібрати Путіна та Зеленського разом у Стамбулі чи Анкарі. Я б навіть хотів привести туди Трампа», — заявив Ердоган.

Речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що український президент готовий зустрітися з Путіним будь-коли, однак є перешкода з боку Росії — нерішучість очільника Кремля.

«Український президент готовий зустрітися з Путіним хоч навіть завтра. У нас немає жодних проблем з цим. На жаль, проблема в іншій стороні, і щодо перешкод треба їх питати», — сказав Тихий.

Своєю чергою президент України заявив що готовий до зустрічі на рівні лідерів, адже вважає, що без цього не буде припинення вогню.

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«Я мав розмову з президентом Туреччини Ердоганом і дійсно від нього був сигнал, як я відношусь, якщо буде зустріч чотирьох лідерів. Він (Ердоган — Ред.) президент Америки, Путін і я. Я йому сказав, що зустріч на рівні лідерів я підтримую, тому що в мене враження, що припинення вогню без нашої зустрічі не буде», — сказав Зеленський на брифінгу 2 червня.

Нагадаємо, перший раунд переговорів між делегаціями України та Росії відбувся 16 травня. Тоді сторонам вдалося домовитися про масштабний обмін полоненими у форматі «1000 на 1000».

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