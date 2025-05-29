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Другий раунд переговорів у Стамбулі: кого Кремль відправить до Туреччини
В російському МЗС повідомили, що склад делегації вже затверджено.
Склад російської делегації на другому раунді прямих переговорів з Україною у Стамбулі буде тим самим.
Про це повідомили російські ЗМІ з посилання на слова представниці МЗС Росії Марії Захарової у четвер, 29 травня.
Водночас Захарова заявила, що у позиції України «немає чіткості» щодо продовження переговорів із РФ.
Нагадаємо, перший раунд прямих переговорів між Україною та Росією відбувся у Стамбулі 16 травня. Тоді Путін замість себе відправив «домовлятися» команду перемовників у складі свого помічника, двох заступників міністра та чиновника з Генштабу.
Другий раунд переговорів також має відбутися у Стамбулі вже за кілька днів — 2 червня. На думку журналіста Віталія Портникова, ця зустріч приховує низку потенційних небезпек для України.