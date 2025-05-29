ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
455
Час на прочитання
1 хв

Другий раунд переговорів у Стамбулі: кого Кремль відправить до Туреччини

В російському МЗС повідомили, що склад делегації вже затверджено.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Переговори у Туреччині

Перший раунд переговорів у стамбулі 16 травня / Архівне фото / © Getty Images

Склад російської делегації на другому раунді прямих переговорів з Україною у Стамбулі буде тим самим.

Про це повідомили російські ЗМІ з посилання на слова представниці МЗС Росії Марії Захарової у четвер, 29 травня.

Водночас Захарова заявила, що у позиції України «немає чіткості» щодо продовження переговорів із РФ.

Нагадаємо, перший раунд прямих переговорів між Україною та Росією відбувся у Стамбулі 16 травня. Тоді Путін замість себе відправив «домовлятися» команду перемовників у складі свого помічника, двох заступників міністра та чиновника з Генштабу.

Другий раунд переговорів також має відбутися у Стамбулі вже за кілька днів — 2 червня. На думку журналіста Віталія Портникова, ця зустріч приховує низку потенційних небезпек для України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie