Другий раунд переговорів у Стамбулі "не має бути порожнім": Зеленський про розмову з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський ввечері п’ятниці, 30 травня, провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. За словами Зеленського, розмова була хорошою та «дуже змістовною».

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Щойно в мене була хороша і дуже змістовна розмова з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував йому особисто та всій Туреччині за принципову позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету нашої держави», — написав Зеленський.

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Президент додав, що під час розмови обговорювали результати першого раунду прямих переговорів з росіянами у Стамбулі. Важливим, але єдиним досягненням цієї зустрічі став великий обмін полоненими.

«Повинне бути припинення вогню для подальшого руху до миру. Треба зупинити вбивства людей», — наголосив президент, окресливши найближчу головну мету подальших мирних переговорів.

Він також повідомив, що обговорив з Ердоганом умови, на яких Україна братиме участь у можливому другому раунді у Стамбулі.

«Однаково бачимо, що ця зустріч не може і не повинна бути порожньою. Також обговорювали можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, Росії, Туреччини та Сполучених Штатів. Окремо говорили також про участь Туреччини в саміті Україна — Південно-Східна Європа. Дякую за кроки та ідеї, які можуть принести необхідний результат», — зазначив Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, журналіст Віталій Портников вважає зустріч Зеленського та Путіна малоймовірною. За його словами, Кремль уникає такої зустрічі, адже офіційно не визнає легітимність Зеленського і заявляє, що його повноваження давно вичерпані.