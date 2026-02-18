Другий раунд переговорів у Женеві: став відомий час початку

Переговори у Женеві / © Associated Press



У Женеві 18 лютого відбудеться другий раунд тристоронніх переговорів щодо завершення війни в Україні за участю Києва, Росії та США. Делегації зустрінуться в першій половині дня.

Про це журналістам повідомила речниця секретаря РНБО України Діана Давітян.

За словами Давітян, другий раунд переговорів у Женеві заплановано на першу половину дня 18 лютого.

Переговори в Женеві 17 лютого — який результат

Нагадаємо, 17 лютого в Женеві делегації України, США та Росії провели переговори щодо практичних аспектів майбутніх рішень у контексті війни. Очільник української групи, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що після спільної зустрічі робота продовжилася у вузьких групах, зосереджених на конкретних механізмах, а не деклараціях. Він подякував США за конструктивне посередництво. Результати першого етапу обговорень доповіли президенту Володимиру Зеленському, а 18 лютого консультації профільних груп відновляться.

Умєров також повідомив, що обговорив із представниками США та низки європейських країн підсумки переговорів, синхронізувавши спільні підходи та координацію подальших дій. Посадовець наголосив на важливості єдиного бачення та спільної відповідальності за результат, підсумувавши готовність до продовження роботи.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив про «значний прогрес» після переговорів 17 лютого. Він зазначив, що зусилля президента Дональда Трампа дозволили зблизити сторони для припинення війни. За словами Віткоффа, делегації погодилися передати напрацювання своїм лідерам і продовжити роботу над досягненням мирної угоди.