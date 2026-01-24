- Дата публікації
Другий раунд переговорів України, Росії та США: журналіст Axios назвав дату
Наступна зустріч української, російської та американської делегацій в Об’єднаних Арабських Еміратах може відбутися вже через вісім днів.
Другий раунд тристоронніх переговорів України, Росії та США в столиці ОАЕ Абу-Дабі відбудеться у неділю, 1 лютого.
Про це повідомив журналіст видання Axios Барак Равід з посиланням на неназваного американського чиновника.
«Тристоронні переговори між США, Росією та Україною відновляться наступної неділі (через 8 днів) в Абу-Дабі, заявив американський чиновник», — написав він у мережі Х.
Нагадаємо, 24 січня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершилися перші тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США. Раніше повідомлялося, що наступний раунд може відбутися вже наступного тижня.
Речник уряду ОАЕ повідомив, що переговори української та російської делегацій включали «пряму взаємодію» між посадовцями обох країн.
Президент України Володимир Зеленський офіційно прокоментував завершення переговорів між Україною, США та Росією, що тривали два дні в Об’єднаних Арабських Еміратах.