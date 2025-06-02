Другий раунд у Стамбулі: розпочалися переговори України та Росії

Переговори в Стамбулі 2 червня / © Associated Press

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У понеділок, 2 червня, в турецькому Стамбулі стартував другий раунд переговорів між Україною та Росією. Перша зустріч відбулася 16 травня.

Про це стало відомо під час телемарафону.

“Під час другого раунду переговорів українська та російська сторони обговорять умови припинення вогню та можливу зустріч глав двох держав”, — заявив у вступному слові очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан.

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Очолює українську делегацію, як і минулого разу, міністр оборони України Рустем Умєров. Серед інших у її складі також перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця, заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький, заступник голови СБУ Олександр Поклад.

Склад російської команди не змінився. Очолює її помічник “фюрера” Володимир Мединський, який вже представляв РФ на перемовинах 2022 року.

Зауважимо, що минулі прямі перемовини не принесли безумовного припинення вогню, на чому наполягала Україна. Єдиним реальним результатом став обмін “1000 на 1000”, констатували в Києві.

Втім, у Кремлі згодом запропонували ідею “меморандуму”. Днями в Москві заявили, що їхній документ, який містить “принципи врегулювання війни” та “умови тимчасового перемир’я”, готовий. РФ відмовилася оприлюднювати “меморандум” і пообіцяла показати його лише під час зустрічі з делегацією України.

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Тим часом Україна свої пропозиції передала ще 28 травня. За словами очільника делегації Рустема Умєрова, Київ готовий до повного та безумовного припинення вогню. Зауважимо, що офіційно у відкритому доступі немає й українського тексту.

Переговори в Туреччині 16 травня

Ця зустріч у Стамбулі стала першими прямими переговорами України та Росії від 2022 року. Зустріч тривала кілька годин. Москва висунула низку умов, які українська делегація вважала неприйнятними. Крім того, делегація РФ погрожувала захопити нові області України, повідомив репортер The Economist Олівер Керролл.

Втім, тоді Україна й Росія погодили масштабний обмін. Формулу “1000 на 1000”, за інформацією ЗМІ, запропонувала Туреччина після того, як дискусія між українцями та росіянами “зайшла в глухий кут”. Великий обмін полоненими відбувався протягом трьох днів — 23, 24 і 25 травня.

Зауважимо, що знову зустрітися у Стамбулі 2 червня запропонувала Москва. У Вашингтоні кажуть, що до зустрічі долучаться радники з безпеки зі США, Франції, Німеччини та Великої Британії.

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Дата публікації 13:47, 02.06.25 Кількість переглядів 106 У ці хвилини! Переговори про мир в Україні розпочалися у Стамбулі!