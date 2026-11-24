Спільний брифінг Зеленського та прем’єра Угорщини Мадяра: про що йшлося / © Офіс президента України

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Президент Володимир Зеленський привітав зміну влади в Угорщині і заявив, що у старої угорської політичної еліти «не було поваги».

Про це глава держави сказав на спільному брифінгу з угорським прем’єром Петером Мадяром під час його першого візиту на Закарпаття.

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«Дружба з Володимиром Путіним нікуди не приведе. Дехто з наших спільних з Петером знайомих може це підтвердити», — сказав Зеленський, натякаючи на Орбана.

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За його словами, Угорщина досягла хороших результатів після зміни влади. Український президент очікує «партнерства, заснованого на повазі».

Він додав, що вони вже досягли домовленостей у кількох важливих сферах, зокрема в енергетиці. Зеленський також зазначив, що Україна підтримує права угорської громади та інших національностей.

Також йшлося про розширення залізничного сполучення, розширення залізничного маршруту Київ-Будапешт та реконструкцію пунктів перетину кордону.

Енергетика була однією з найважливіших тем переговорів: Зеленський нагадав, що Україні потрібне дизельне паливо, тому він розраховує на Угорщину в цьому питанні.

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«Ми кажемо відверто про це. Нам це дуже потрібно», — зазначив президент.

Що заявив Мадяр

Своєю чергою Петер Мадяр подякував за можливість відвідати Закарпаття та знову засудив російську агресію.

Він нагадав, що Угорщина підтримує Україну гуманітарною допомогою, «великими сумами» з початку війни. Крім того, за підсумками зустрічі Будапешт передав Україні допомогу на 1 млрд форинтів (близько 135 млн грн).

Крім того, Мадяр пообіцяв, що Угорщина відіграватиме ключову роль у відбудові України.

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На завершення угорський прем’єр заявив, що радий, що політична ескалація між Києвом і Будапештом нарешті припинилася і що обидві рухаються до добросусідських відносин. Водночас, він прямо сказав, що хоче повернення статуї угорського національного символа — Турула, встановленої в замку Мукачева і демонтованої в 2022 році.

Зауважимо, що Турул — міфічний птах, який вважається тотемом угорського народу і популярний серед прихильників ідеї «Великої Угорщини». Угорці вважають, що там де є статуї Турула — там угорська територія.

Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, на Закарпатті відбулася зустріч президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, яку очільник угорського уряду назвав «відкриттям нового розділу» у двосторонніх відносинах.

Раніше ми писали, чому переговори на Закарпатті особливо важливі для Києва.

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