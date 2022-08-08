"Дружба" Ердогана з Путіним: посол розповів, чи є Туреччина союзником України на тлі тісних контактів з РФ

Туреччина - це та країна, яка, насамперед, відстоює свої інтереси і реалізує їх у той спосіб, який може.

Посол України в Туреччині Василь Боднар розповів, чи справді ми можемо називати Туреччину союзником України з огляду на тісні контакти російського та турецького керівництва.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Туреччина як була для нас стратегічним партнером, так і залишається. Але навіть до початку війни ми прекрасно розуміли, що у Туреччини є свої інтереси і ці інтереси нікуди не поділися у зв'язку з нападом Росії на Україну. Звичайно, посередницькі послуги, закриття проток через Босфор і Дарданелли для російських військових кораблів, гуманітарка, політична підтримка – це позитивні речі. Але є і ті речі, які нам не подобаються і не подобалися. Ми про це говорили до війни у більш відкритому форматі. Зараз цей паралельний російсько-турецький трек став більш чутливим, ми на нього реагуємо більш жорстко, але це не означає, що ми маємо зіпсувати відносини в цьому обсязі, які ми з ними маємо, тільки через те, що ми на щось ображені", - зазначає Боднар.

Водночас посол України в Туреччині визнає, що дійсно є складний діалог з деяких питань, зокрема з питань взаємозв'язків Туреччини з РФ, але ми маємо великий комплекс взаємодії, яким ми не можемо нехтувати і на ньому ми працюємо.

З іншого боку, діалог Туреччина-РФ сприяє вирішенню певних питань, як зернове питання, як посередницькі послуги і так далі, додає Боднар.

"Можна сказати, що певним чином Ердоган впливає на Путіна і має важелі впливу для того, щоб не скажу, що змусити, але стимулювати його до виконання певних домовленостей", - зауважив дипломат.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 166-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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