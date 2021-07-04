"Дружба і стратегічне партнерство творять спільну історію успіху": Зеленський привітав Байдена з Днем незалежності США

Президент подякував за підтримку суверенітету України.

4 липня Сполучені Штати Америки святкують свій 245-й День незалежності. Президент України Володимир Зеленський дописом у Twitter привітав зі святом американський народ та президента США Джо Байдена.

"Щирі вітання Джо Байдену та американському народу з Днем незалежності! Наші країни об'єднують демократичні цінності та прагнення свободи. Наша дружба і стратегічне партнерство творять спільну історію успіху. Вдячний США за незмінну підтримку суверенітету", - написав Зеленський.

Зазначимо, що в Україні сьогодні, 4 липня, святкують День Військово-морських сил, а також 6-річчя створення Національної поліції. Зеленський нині перебуває на урочистостях в Одесі, де вітає з професійним святом військових моряків. Туди також завітала тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

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