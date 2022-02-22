"Дружба" на 10 років та спільна"оборона": що передбачають договори Путіна про "співпрацю" між РФ та ОРДЛО

"Дружба" на 10 років та спільна"оборона": що передбачають договори Путіна про "співпрацю" між РФ та ОРДЛО

Росія допоможе ОРДЛО з охороною "кордонів".

Глава Кремля Володимир Путін 21 лютого визнав "незалежність" створених Росією квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України так званих "ЛНР" та "ДНР" та підписав указ та договори про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" між РФ та ОРДЛО. Ці договори Росії, зокрема, передбачають спільну "оборону", військову допомогу, охорону "кордонів" ОРДЛО та право розміщення військових баз.

Про це йдеться на сайті Кремля.

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Договори РФ з ОРДЛО опубліковані на базі Держдуми у вівторок, 22 лютого, уночі. Тексти документів є практично ідентичними.

Зокрема, текстом домовленостей передбачена спільна "оборона" та спільна "охорона" кордонів ОРДЛО, яка здійснюватиметься спільними з РФ зусиллями. Домовленості визнають право сторін використовувати військову інфраструктуру та військові бази на території одне одного, а також надавати право будівництва та їхнього вдосконалення.

Крім того, РФ та ОРДЛО "тісно взаємодіятимуть щодо забезпечення безпеки і будуть невідкладно консультуватися між собою щоразу, коли, на думку однієї з договірних сторін, виникне загроза нападу на неї, з метою сприяння усуненню загрози".

Також Росія має підтримувати фінансову та банківську систему ОРДЛО, мовляв, тому, що платіжний засіб на тимчасово окупованих нею територіях – російський рубль. Натомість за документом, фейковим республікам і РФ заборонено "брати участь у будь-яких блоках чи союзах, спрямованих проти будь-якої із сторін".

У договорах сказано і про обопільне визнання документів, які видані "держорганами" одне одного. Також РФ та ОРДЛО дозволяють і визнають можливість подвійного "громадянства".

Крім того, домовленості забороняють РФ і ОРДЛО брати участь у будь-яких діях, спрямованих проти однієї із сторін. Країна-агресорка та самопроголошені "ЛДНР" зобов'язалися об'єднувати енергетичні та транспортні системи, а також здійснювати "взаємопов'язання систем зв'язку та телекомунікацій".

Планується, що договори укладено на 10 років з автоматичним продовженням на п'ятирічні періоди, якщо РФ чи ОРДЛО не захочуть від них відмовитися.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна кваліфікує останні дії РФ як порушення територіальної цілісності.

Український президент повідомив, з якими світовими лідерами говорив та про що домовився у зв'язку з цинічним рішенням Путіна.

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