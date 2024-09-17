Дружба Росії та Північної Кореї: США стурбовані взаємодією двох режимів

Сполучені Штати Америки стурбовані нарощуванням діалогу між режимами агресорки Росії і Північної Кореї у військовій сфері.

Про це заявив у понеділок речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє Укрінформ.

"Ми продовжуємо бути надзвичайно стурбованими у зв’язку з розширенням відносин у сфері безпеки між Північною Кореєю і Росією", - наголосив американський політик.

З його слів, занепокоєння стосуються підтримки, яку Пхеньян продовжує передавати Москві для подальшого ведення нею війни проти України. Крім того, стурбованість викликають перспективи допомоги КНДР з боку Кремля, що зрештою дестабілізує ситуацію на Корейському півострові.

Як повідомлялося, днями лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з секретарем Ради безпеки РФ Сергієм Шойгу. Вони обговорили посилення стратегічних відносин між країнами.

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