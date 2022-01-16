Дружину британського прем'єра Керрі Джонсон звинуватили в порушенні COVID-обмежень: фотофакт

У Мережі оприлюднили світлину, на якій Джонсон обіймає подругу під час дії суворих обмежень щодо соціального дистанціювання.

Дружину прем'єр-міністра Великої Британії Керрі Джонсон звинуватили у порушенні правил соціального дистанціювання, спрямованих на боротьбу з розповсюдженням COVID-19.

Про це повідомляє The Sunday Telegraph.

Зазначається, що у розпорядженні видання опинилася світлина, на якій Джонсон обіймає свою подругу під час святкування заручин у приватному клубі у Вест-Енді (Лондон).

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Інцидент нібито стався у вересні 2020 року, коли британців закликали під час зустрічі з членами інших домогосподарств дотримуватися двох або одного (з додатковими запобіжними заходами) метра дистанції.

Зустріч, в якій загалом взяли участь "шестеро людей, які на вулиці відзначали заручини друзів", відбулася через кілька днів після того, як чоловік Керрі, очільник британського уряду Борис Джонсон, заявив, що дотримання вказівок є "вкрай важливим" для боротьби з COVID-19.

"Місіс Джонсон шкодує про хвилинну помилку, коли ненадовго обійняла свою подругу для фотографії", - йдеться у матеріалі.

The Sunday Telegraph

Тим часом сам прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також опинився у центрі COVID-скандалу через вечірку з напоями в саду на Даунінг-стріт, проведену під час дії локдауну в 2020 році.

Окрім того, ЗМІ дізналися про участь Джонсона у вечірці з нагоди звільнення його директора зі зв'язків з громадськістю Джеймса Слека в дні національної жалоби за принцом Філіпом.

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