"Дружній тиск на партнерів": Україна трусить США і Німеччину щодо гарантій через "Північний потік-2"

"Дружній тиск на партнерів": Україна трусить США і Німеччину щодо гарантій через "Північний потік-2"

Настав час переходити від слів до конкретних дій і гарантій, вважає міністр.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає США і Німеччину надати гарантії Україні для збереження транзиту газу в зв’язку із ймовірним запуском російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це він заявив на брифінгу МЗС у четвер у Києві.

"Останніми днями була серйозна активність на треку "Північного потоку-2". Ми трусимо наших партнерів і вимагаємо, що час від слів переходити до конкретних дій, від запевнень до конкретних гарантій.

Тим більше, що ми бачимо, що Російська Федерація на європейському газовому ринку перейшла до конкретних дій, накручуючи ціну на газ, створюючи ефект непередбачуваності ринку та ажіотаж через дефіцит. Вже зараз треба діяти Німеччині, Сполученим Штатам. Україна готова діяти разом з ними", – сказав Кулеба.

Він розповів, що днями Україну відвідав старший радник Державного департаменту США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштайн і державний секретар міністерства енергетики Німеччини. Український міністр зазначив, що партнери чують пропозиції української сторони.

"Ми будемо продовжувати переговори, продовжувати такий виключно дружній тиск на партнерів", – наголосив Кулеба.

Нагадаємо:

США відмовилися поховати "Північний потік-2". Адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу "Північний потік-2" "відповідно до національних інтересів".

щодо оператора газопроводу "Північний потік-2" "відповідно до національних інтересів". Водночас США і Німеччина вивчають можливості зміцнення енергетичного сектора України на тлі завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

"Північний потік-2": які складнощі виникли у світовій політиці через будівництво газогону

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