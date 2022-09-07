Дружня до Росії Угорщина вимагає від ЄС зняти санкції з трьох російських олігархів - ЗМІ

До 15 вересня в ЄС мають переглянути санкційний список. Якщо цього не зроблять, то він автоматично анулюється. Тому Угорщина намагається вплинути на ситуацію.

Угорщина вчергове показала свою прихильність до кремлівського режиму та диктатора Володимира Путіна. Так, Угорщина наполягає на виключенні трьох російських олігархів зі списку санкцій.

Про це пише Politico.

За даними джерел видання, Будапешт попросив виключити трьох російських олігархів зі списку санкцій ЄС. Цей крок викликав обурення в інших країнах Євросоюзу.

Кого хочуть прибрати зі списків

Двоє дипломатів зауважили, що йдеться про російських бізнесменів Алішера Усманова, Петра Авена, а також Віктора Рашнікова.

Усманов розбагатів завдяки видобутку корисних копалин, він також є колишнім акціонером футбольного клубу "Арсенал". Авен – бізнесмен і політик, який очолював найбільший комерційний банк Росії, а Рашніков отримав капітал завдяки чорній металургії.

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач заявив, що ЄС ухвалить спільне рішення щодо списку санкцій.

"Санкційні списки ЄС постійно переглядаються, і постійно виникають занепокоєння щодо того, що включення певних осіб або організацій до списку санкцій недостатньо обґрунтоване", - сказав він.

Посли ЄС планують обговорити війну в Україні під час зустрічі, яка відбудеться у середу 7 вересня. Продовження дії списків санкцій не стоїть на порядку денному. Але не виключається, що його обговорюватимуть на тлі побажань, висловлених напередодні Угорщиною.

Нагадаємо, "Газпром" від 1 вересня постачатиме до Угорщини на 5,8 млн кубометрів природного газу на добу більше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.

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