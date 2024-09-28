"Друзі миру": аналітики пояснили, як РФ використовуватиме платформу у своїх інтересах

Китай оголосив про створення платформи "Друзі миру", яка нібито спрямована на сприяння припиненню війни в Україні. Однак, Кремль, ймовірно, використовуватиме її, щоб представити Україну як таку, що не бажає проводити переговори.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що 26 вересня глава МЗС Китаю Ван Ї оголосив, що КНР, Бразилія, Пакистан та "інші країни-однодумці на Глобальному Півдні" створять платформу "Друзі миру". Цей майданчик нібито спрямований на сприяння "інклюзивному діалогу" для пошуку рішення щодо припинення війни в Україні.

Водночас аналітики наголошують, що КНР регулярно просувала свій альтернативний мирний план, дозволяючи російським чиновникам зображувати готовність до сумлінних переговорів з Україною. Це відбувалося, незважаючи на постійні заяви Кремля, умови якого були рівносильними повній капітуляції України або прямо відкидали переговори.

Тому в ISW вважають, що Кремль, ймовірно, просуватиме нову платформу "Друзі миру" і використовуватиме свою підтримку численних альтернативних мирних зусиль, щоб хибно представити Україну як таку, що не бажає вести переговори.

Нагадаємо, раніше Китай заявив про "об'єктивну і справедливу позицію" щодо війни в Україні. Пекін наголошує, що звинувачення на адресу країни в підтримці російського вторгнення в Україну не мають підстав.

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