«Дружня» Україна: в РФ фактично визнали план перетворення країни на другу Білорусь

Сергій Лавров і Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров вкотре озвучив ультимативні вимоги до України, щоб припинити війну. Такі вимоги щодо українського «нейтралітету» спрямована на перетворення України на проросійську державу-посередника.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW проаналізували заяви російського міністра в інтерв’ю RT. Під час розмови він зухвало заявив, що єдиний тип України, який РФ «готова бачити як довгострокового, вічного сусіда», — це «дружня» Україна, яка «не обов’язково є союзником», але є «нейтральною» та «доброзичливою».

Реклама

Американські фахівці наголошують, що такі висловлювання Лаврова дають уявлення про додаткові вимоги, вбудовані в початкові воєнні ультиматуми Кремля щодо українського «нейтралітету». Крім того, його заяви вказують на те, що Росія прагне перетворити Україну на державу-посередника — навіть якщо Кремль фізично не контролює всю територію країни.

Наполягання Лаврова на тому, щоб післявоєнна Україна була «дружньою» та «доброзичливою», означає, що Москва буде задоволена лише Україною, яку буде очолювати проросійський уряд, що проводить прокремлівську політику.

«Росія, ймовірно, прагне перетворити Україну на іншу Білорусь, яку, за оцінками ISW, Росія де-факто анексувала, навіть якщо Білорусь зберігає свої кордони та уряд», — наголошують в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, раніше американські аналітики заявляли про те, що у Кремлі хочуть воювати, доки не досягнуть всіх своїх цілей. Зокрема, свідченням є небажання Москви прийняти гарантії безпеки для України, які підтримує Захід. Крім того, в РФ вважають «категорично неприйнятним» розгортання західних військ в Україні.

Реклама

Зауважимо, що перед початком тристоронніх переговорів в Абу-Дабі 4-5 лютого речник «фюрера» Дмитро Пєсков зухвало заявив, мовляв, Росія далі продовжує війну. З його слів, так зване «сво» триватиме, «поки відповідні рішення не будуть ухвалені Києвом». Втім, що саме він мав на увазі, не озвучив.