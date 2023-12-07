Дубінський заявив про зламані ребра після побиття і показав синець (відео)

Нардеп стверджує, що в нього зламані два ребра.

Підозрюваний у держзраді народний депутат Олександр Дубінський заявив, що в нього зламані два ребра після начебто побиття в СІЗО.

Про це він повідомив на закритому засіданні суду та у своєму телеграм-каналі.

У заяві йдеться, що 7 грудня, на п’ятий день після начебто побиття Дубінського, адміністрація СІЗО організувала для нього рентген.

"За висновком, який мені надано в Київському слідчому ізоляторі, в державній установі, в мене зламані десяте та одинадцяте ребро з лівої сторони. Це фактично встановлює катування, які відбувались. Можете подивитись", – сказав нардеп на судовому засіданні і показав синець на тілі.

Нардеп Олександр Дубінський на засіданні суду / Скриншот

Нардеп Олександр Дубінський на засіданні суду / Скриншот

У телеграм-каналі Дубінського вказано, що раніше Шевченківський суд відмовив адвокатам політика у внесенні до ЄРДР інформації про, як стверджується, тортури та побиття Дубінського в СІЗО.

Дубінський заявив, що в нього зламані ребра після побиття в СІЗО

Нагадаємо, 2 грудня Дубінський заявив, що його побили в СІЗО, і про множинні гематоми та підозру на перелом ребра.

Поліція Києва перевірила це повідомлення, але не підтвердила факт про завдання Дубінському тілесних ушкоджень.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Дубінського побили у СІЗО? ВАКС видав негайне рішення

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