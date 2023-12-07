Дубінський заявив про зламані ребра після побиття і показав синець (відео)

Нардеп стверджує, що в нього зламані два ребра.
Підозрюваний у держзраді народний депутат Олександр Дубінський заявив, що в нього зламані два ребра після начебто побиття в СІЗО.
Про це він повідомив на закритому засіданні суду та у своєму телеграм-каналі.
У заяві йдеться, що 7 грудня, на п’ятий день після начебто побиття Дубінського, адміністрація СІЗО організувала для нього рентген.
"За висновком, який мені надано в Київському слідчому ізоляторі, в державній установі, в мене зламані десяте та одинадцяте ребро з лівої сторони. Це фактично встановлює катування, які відбувались. Можете подивитись", – сказав нардеп на судовому засіданні і показав синець на тілі.
У телеграм-каналі Дубінського вказано, що раніше Шевченківський суд відмовив адвокатам політика у внесенні до ЄРДР інформації про, як стверджується, тортури та побиття Дубінського в СІЗО.
Нагадаємо, 2 грудня Дубінський заявив, що його побили в СІЗО, і про множинні гематоми та підозру на перелом ребра.
Поліція Києва перевірила це повідомлення, але не підтвердила факт про завдання Дубінському тілесних ушкоджень.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Дубінського побили у СІЗО? ВАКС видав негайне рішення
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