Дубінському оголосили про підозру у держзраді: деталі з фото

За даними слідства, народний обранець мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, сформованої працівниками ГРУ РФ.

За матеріалами СБУ та ДБР нардепу Олександру Дубінському було повідомлено про підозру у державній зраді та у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участі ній.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ 13 листопада. Там не назвали мені нардепа, однак зрозуміло, що йдеться про Дубінського.

У Службі безпеки уточнили, що разом з ДБР зібрали докази державної зради з боку народного обранця, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії. За матеріалами слідства, політик мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління Генштабу ЗСУ Росії (відоме як ГРУ).

В СБУ зазначили, що головне завдання цієї організації – розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація держави на міжнародній арені. За це учасники угруповання отримували гроші від російської воєнної розвідки. Так, фінансування мережі сягало понад 10 млн дол.

Що накоїв нардеп з позивним "Буратіно"

"У межах досудового розслідування задокументовано, що фігурант поширював фейки про вище військово-політичне керівництво нашої держави. Один з прикладів дезінформаційної роботи – розповсюдження фейків про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році", – повідомили в СБУ.

Там додали, що "розгону" проросійських наративів підозрюваний брав участь у відповідних пресконференціях.

Хто організатор злочинної групи

У спецслужбі також повідомили, що злочинну організацію створив заступник начальника російського ГРУ Володимир Алєксєєв як агентурну мережу, що діяла в Києві. Операційним керівництвом цієї групи з території РФ займався заступник Алєксєєва – Олексій Савін.

До групи входили екснардеп та експрокурор

За даними слідства, до складу ворожої групи входив також український екснардеп Андрій Деркач. Він напередодні повномасштабного російського вторгнення втік за кордон.

Серед членів агентурної мережі був і експрокурор Костянтин Кулик, який мав позивний "Птичка". Зараз він переховується від правосуддя за кордоном. За інформацією СБУ, під час проведення інформаційних диверсій проти України Кулик публічно займався псевдоправовим "обґрунтуванням" фейків на користь Кремля.

За даними слідства, підривну діяльність злочинної організації у Києві координував експомічник Деркача, ексспівробітник ГРУ часів СРСР Ігор Колєсніков. Він вже засуджений і зараз відбуває покарання за держану зраду.

У чому підозрюють Дубінського та інших фігурантів

На підставі зібраних доказів генпрокурор України повідомив народному депутату про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Підозри за цими ж статтями оголошені Алєксєєву та Савіну, які створили злочинну організацію і займалися підбурюванням до держзради, а також російським агентам: екснардепу Деркачу та експрокурору Кулику.

Зараз вирішується питання про обрання народному депутату запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Доповнюється...

СБУ та ДБР прийшли до Дубінського повідомити про підозру у злочині / Фото: Facebook/Служба безпеки України

СБУ та ДБР прийшли до Дубінського повідомити про підозру у злочині / Фото: Facebook/Служба безпеки України

СБУ та ДБР прийшли до Дубінського повідомити про підозру у злочині / Фото: Facebook/Служба безпеки України

СБУ та ДБР прийшли до Дубінського повідомити про підозру у злочині / Фото: Facebook/Служба безпеки України

СБУ та ДБР прийшли до Дубінського повідомити про підозру у злочині / Фото: Facebook/Служба безпеки України

До слова, раніше 13 листопада ЗМІ повідомили, що ДБР та СБУ прийшли з повторними обшуками до Дубінського, а саме – в межах справи про злочинну організацію, створену задля дискредитації іміджу України на міжнародній арені.

Нагадаємо, 3 листопада Дубінському було оголошено підозру в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

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