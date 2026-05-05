Дубінському оголосили нову підозру: що він міг витворяти навіть із СІЗО

Народний депутат України Олександр Дубінський / © УНІАН

Чинний нардеп Олександр Дубінський отримав нову підозру — знову в державній зраді. Слідство встановило, що він продовжував антиукраїнську пропаганду навіть перебуваючи під вартою в СІЗО.

Про це повідомили Державне бюро розслідувань, Офіс генпрокурора та «Українська правда» з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Правоохоронні органи офіційно не називають ім’я народного депутата, однак, за інформацією УП, йдеться саме про Дубінського.

Дубінський поширював пропаганду

За даними слідства, парламентар, який наразі перебуває під вартою за підозрою в держзраді, навіть із СІЗО продовжував активну антидержавну інформаційну діяльність. У ДБР зазначають, що він вибудував відповідний механізм для поширення пропаганди. Лінгвістично-психологічна експертиза встановила, що дописи Дубінського в Telegram, Facebook і YouTube завдають шкоди державній та інформаційній безпеці України.

Комунікацію нардеп проводив під час зустрічей із адвокатами. За версією слідства, вони приносили підозрюваному ноутбуки без доступу до Інтернету нібито для роботи. На цих пристроях Дубінський готував тексти, записував відео, зберігав матеріали, а також залишав інструкції щодо їхньої подальшої публікації.

Після виходу із СІЗО адвокати підключалися до мережі та передавали підготовлений контент особі, яка адмініструвала інформаційні ресурси підозрюваного. За оперативними даними, ці функції виконувала його цивільна дружина, яка наразі перебуває в Барселоні.

Родичі Дубінського купили житло ЄС за російські гроші

Слідство також встановило, що протягом 2021 — 2022 років цивільна дружина разом із матір’ю депутата придбали у столиці Каталонії дві квартири загальною вартістю майже 400 тис. євро. За попередніми даними, основна частина коштів надходила від російських громадянок — матері та доньки (їхню роль слідчі ще вивчають).

Молодша з них є випускницею престижного московського університету, чиї випускники часто потрапляють до Служби зовнішньої розвідки РФ, а також певний час працювала в адміністрації президента країни-агресорки. Ці обставини перевіряються окремо.

З урахуванням нових фактів антиукраїнської діяльності Дубінському інкримінують державну зраду — умисні дії громадянина України на шкоду державній та інформаційній безпеці шляхом сприяння іноземній державі чи її представникам у підривній діяльності проти України, вчинені в умовах воєнного стану. Максимальне покарання за такий злочин — довічне ув’язнення.

У чому ще підозрюють Дубінського?

Нагадаємо, у листопаді 2023 року СБУ та ДБР повідомили Дубінському про підозру у державній зраді та створенні злочинної організації. За даними слідства, він входив до агентурної мережі ГРУ Росії, створеної Володимиром Алєксєєвим, яка займалася дискредитацією України та втручанням у вибори в США за фінансування понад 10 млн доларів. Разом із Дубінським у справі фігурують екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик.

