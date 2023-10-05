Дубінському спробували вручити повістку під ДБР: чим усе закінчилось (відео)

Народного депутата запросили до військкомату на 6 жовтня для уточнення військово-облікових даних.

Нардепу Олександру Дубінському вранці 5 жовтня в Києві представник ТЦК та СП спробував вручити повістку, коли політик прийшов до ДБР.

Про це сам народний обранець повідомив у Мережі, опублікувавши відео своєї розмови з працівником ТЦК.

Дубінський розповів, що прибув до ДБР за дорученням слідчого, аби отримати клопотання про подовження запобіжного заходу. Йдеться про справу щодо нардепа за підозрою у службовому підробленні документів для виїзду за кордон. За словами політика, під стінами бюро на нього вже чекав працівник ТЦК та СП.

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Дубінський поцікавився у представника військкомату, звідки той знав, що нардеп буде саме в цьому місці і в цей час. Працівник ТЦК відповів, що про це повідомили правоохоронні органи після звернення до них з боку центру комплектування.

"Ми проводили оповіщення за вашою адресою. Ви не з’являлися. Ми звернулися до правоохоронних органів і нам повідомили, що ви сьогодні будете перебувати в цій… (тут нардеп перебив працівника ТЦК – ред.)", – розповів представник військкомату.

Він також повідомив, що хоче вручити Дубінському запрошення до Подільського районного ТЦК та СП на 6 жовтня для уточнення військово-облікових даних. Спершу нардеп відмовився ставити свій підпис, але погодився взяти відривний талончик. А потім політик відмовився брати повістку.

"А я не буду її забирати просто. Так буває. Залишіть собі на пам’ять, гаразд?" – сказав Дубінський працівнику ТЦК.

Дубінському спробували влучити повістку до ТЦК: нардеп усе зняв на відео

Нагадаємо, 8 серпня суд обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання терміном на два місяці за підозрою у службовому підробленні документів для виїзду за кордон.

Зауважимо, як пояснив раніше адвокат Станіслав Польовий, під час мобілізації народні депутати не підлягають призову на військову службу на період своєї каденції.

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