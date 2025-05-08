Дуда назвав країну, яка відіграла "ключову роль" в завершенні Другої світової

Президент Польщі Анджей Дуда / © Associated Press

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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що США відіграли «ключову роль» у завершенні Другої світової війни.

Про це повідомив в соцмережі Х у зверненні до 80-річчя завершення Другої світової війни

Дуда зауважив, що для Польщі кінець війни не приніс свободи, а почало «комуністичне рабство» країни.

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«Тому сьогодні, у вільній і суверенній Польщі, ми згадуємо і робимо висновки. Ми робимо все можливе, щоб Польща була сильною і безпечною. Силою нашої армії, але також силою наших союзів», — йдеться в повідомленні.

Водночас президент Польщі наголосив, що Європа «завдячує своєю безпекою саме залученню США, які відіграли ключову роль у завершенні Другої світової війни, а згодом і під час холодної війни».

«Так є і сьогодні. Тому ми хочемо зміцнювати трансатлантичні зв’язки. Це не лише дипломатичні жести. Це конкретні дії. Щоб відлякувати, не піддаватися. Щоб захистити безпеку нашу і майбутніх поколінь», — заявив Дуда.

Дуда у своєму зверненні акцентував на глобальній потребі в мирі, звернувши увагу на російське вторгнення в Україну, військові сутички на Близькому Сході та зіткненні Індії з Пакистаном. Політик закликав «до відповідальності за мир» та «побудови світу, заснованого на силі права, а не на праві сили».

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