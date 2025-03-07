Дуда назвав умову, за якої Польща може передати Україні свої МіГ-29

Варшава могла би розглянути можливість передавання Україні радянських винищувачів МіГ-29, якщо отримає від союзників адекватну заміну.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда спільній з генсеком НАТО Марком Рютте пресконференції, повідомляє Onet.

З його слів, український лідер Володимир Зеленський неодноразово просив Польщу про передавання МіГів, які використовуються для захисту польського повітряного простору.

"Якщо союзники справді надішлють винищувачі на заміну цим літакам, то нам слід стримати слово і передати Україні ці МіГ-29, тим більше, що це пострадянські літаки, які ми все одно хочемо замінити", – сказав Дуда.