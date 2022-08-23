Дуда об’єднав у промові гімни України та Польщі, анонсувавши візит до звільненого Криму

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що планує побувати у Криму після його звільнення від російських загарбників.

Дуда зазначив, що ніколи не був у Криму, але переконаний, що відвідає півострів.

Про це польський лідер сказав під час саміту Кримської платформи 23 серпня у Києві.

"Крим – український, я вірю, пане Володимире (Зеленський – ред.), що ви покажете мені Крим, я буду там, побуваю на цьому півострові українському", – заявив Дуда.

Він також вкотре запевнив, що Польща є надійним тилом для України та справжнім домом для українських біженців під час російської навали.

"Польща ­– це ваш тил, ваша домівка, це ваші брати і сестри. Це родина для всіх ваших біженців. Ми не маємо суперечок, всі президенти Польші сказали б те саме. Ми з вами. Мій друже, Володимире, дорогі українські брати: ще не вмерла Україна, Jeszcze Polska nie zginęła ("Ще не загинула Польща" – ред.), разом до перемоги", – резюмував польський президент.

Нагадаємо, 23 серпня – у День прапора України – Дуда прибув до Києва для участі у саміті Кримської платформи.

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