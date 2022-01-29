Дуда переконаний, що безпека України має стратегічне значення для Польщі

Дуда переконаний, що безпека України має стратегічне значення для Польщі

Між політиками не було суперечки щодо необхідності реакції на агресивні дії Росії та потреби всебічної підтримки України.

Польський президент Анджей Дуда заявив, що суверенітет і безпека України є стратегічно важливими питаннями для Польщі.

Про це він сказав після засідання Ради національної безпеки Польщі, - пише Укрінформ.

“Ми - країна, яка безпосередньо межує з Україною і Білоруссю. Безпека, суверенітет, свобода України, так само як суверенітет і незалежність Білорусі, є питаннями важливими і стратегічними. Я задоволений, що на польській політичній сцені є глибоке почуття відповідальності за ці справи”, - сказав Дуда.

За його словами, зустріч керівництва держави з лідерами усіх парламентських політичних сил відбулася у дуже конструктивній атмосфері, що є позитивним сигналом на майбутнє.

Своєю чергою лідери партій, зокрема й опозиційних, підкреслили, що між політиками не було суперечки щодо необхідності реакції на агресивні дії Росії та потреби всебічної підтримки України.

Засідання Ради нацбезпеки мало непублічний характер. У ньому взяли участь президент, прем’єр, маршалки Сейму і Сенату, глава МВС, представники МЗС, міноборони, а також лідери усіх парламентських фракцій та груп парламенту.

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