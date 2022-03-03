Дуда переконаний, що злочини Росії в Україні мають ознаки геноциду

Польща з перших днів війни активно допомагає Україні
Злочини Росії в Україні мають ознаки геноциду, відповідальні за розв'язання війни мають понести покарання в міжнародних трибуналах.
Про це у відеозверненні до польського народу заявив президент Польщі Анджей Дуда, - пише Укрінформ.
“Київ, як і вся Україна, стали для вільного світу символом захисту наших спільних цінностей, свободи, суверенності та демократії. Вже тиждень Україна чинить опір окупантам, платячи за це найвищу ціну. Атаки відбуваються на житлові будинки, школи та лікарні, численні атаки з боку російських військ мають ознаки геноциду. Я вірю, що вони не залишаються без покарання, а їх винуватці понесуть за це відповідальність в міжнародних трибуналах”, - заявив Дуда.
Він зазначив, що Польща з перших днів активно допомагає Україні, ініціювала найгостріші санкції, які Захід підтримав.
“Ми є адвокатом України у її намаганнях стати членом ЄС”, - констатував Дуда.
За його словами, НАТО надає Україні конкретну допомогу, яка захищається від агресії РФ. Він також зауважив, що Польща вже прийняла понад пів мільйона біженців, які втікають від війни в Україні.
Дуда зазначив, що Польща є лідером допомоги для України, і через це стала ціллю цинічної російської пропаганди та дезінформації. Тому треба це усвідомлювати й очікувати на них.
Він закликав усі політичні сили в Польщі бути відповідальними і не піддаватися на провокації, аби це не призвело до політичних чвар в середині країни. Президент РП наголосив, що зараз головною метою є допомога Україні, яка бореться за незалежність.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - 5840 осіб,
- літаків – 30,
- гелікоптерів – 31,
- танків ‒ до 211,
- бойових броньованих машин ‒ 862,
- артилерійських систем – 85,
- засоби ППО - 9,
- РСЗВ - 40,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
- легкі швидкісні катери – 2 одиниці,
- автомобільної техніки - 355.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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