Дуда підкреслив, що Варшава не визнаватиме жодних домовленостей Меркель з Лукашенком 

Польща реалізовуватиме лише такі домовленості, у виробленні яких братиме безпосередню участь.
Польща не визнаватиме жодних домовленостей, які буде досягнуто щодо нормалізації ситуації на білорусько-польському кордоні без її участі, зокрема між виконувачкою обов’язків канцлера ФРН Ангелою Меркель та самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, - пише Укрінформ.
Польський лідер уточнив, що у телефонній розмові з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром він підкреслив: Польща не визнає жодних домовленостей, які буде ухвалено без польської сторони, наприклад, під час телефонних розмов Меркель з Лукашенком.
Варшава реалізовуватиме лише такі домовленості, у виробленні яких братиме безпосередню участь.
"Ми - суверенна країна, яка має право самостійно вирішувати про себе і ми без жодних умов реалізовуватимемо це право",- підкреслив Дуда.
Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна додав, що польська влада прийняла рішення не вести переговорів з Росією щодо кризи на польсько-білоруському кордоні.
“Наша влада прийняла рішення не проводити таких переговорів. Я також не бачу з російської сторони бажання проводити такі розмови”,- заявив Ясіна.
Речник польського уряду Пьотр Мюллер зауважив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький провів телефонну розмову з Меркель про ситуацію на кордоні Польщі з Білоруссю.
Зокрема, за даними видання Bild, Лукашенко вимагав від Меркель, щоб його офіційно визнали президентом. Як відомо, після сфальсифікованих президентських виборів у серпні 2020 року, а також масових репресій у відповідь на хвилю протестів, його у Європі фактично вважають узурпатором. Навіть пресслужба Меркель вказала, що канцлерка розмовляла з "паном Лукашенком", а не президентом Білорусі.
Лукашенко вимагав від Меркель, аби канцлерка виступила посередником у міграційній кризі. У виданні припускають, що цю вимогу він узгодив з російським президентом Володимиром Путіним.
Інші вимоги:
- Зняття санкцій, які ЄС ввів через примусову посадку літака Ryanair з опозиційним журналістом Романом Протасевичем;
- ЄС має забрати половину мігрантів, які прибули до Білорусі;
- Фінансова допомога для притулків біженців;
Журналісти повідомляють, що Меркель "залишилася непохитною", але пообіцяла Лукашенку обговорити ці питання з очільниками держав ЄС.
Нагадаємо, що 15 листопада Меркель та Лукашенко провели переговори та обговорили ситуацію з біженцями на білорусько-польському, білорусько-литовському та білорусько-латвійському кордонах.
Сьогодні, 17 листопада, вони вдруге за тиждень обговорили міграційну кризу.
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