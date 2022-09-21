Дуда порівняв Путіна зі Сталіном і нагадав про Голодомор

Президент Польщі Анджей Дуда порівняв дії росіян щодо знищення врожаю в Україні та блокування експорту зерна з Голодомором 1930-х років.

Про це Анджей Дуда заявив під час виступу на 77-й Генасамблеї ООН, - пише Укрінформ.

«Від самого початку вторгнення Росія умисно й цинічно знищувала посіви, сільськогосподарське обладнання», - зауважив президент Польщі.

Врожай суттєво зменшився, адже Росія захопила 22% сільськогосподарських угідь України. За попередніми оцінками, цього року Україна збере на 35% менше зерна.

Від таких дій росіян страждає не лише Україна, а й інші держави, які потребують українського зерна. Це є економічною зброєю, яка найсильніше б’є по Африці та Близькому Сходу.

«Я достатньо довго займаюся політикою, аби бути наївним у цьому питанні. Ми бачимо цілеспрямовану й свідому політику. Це катастрофа за допомогою голоду, спровокована Росією», - зауважив Дуда.

«Ми зобов’язані не допустити, щоб у XXI сторіччі хтось свідомо й цинічно викликав штучний голод з метою досягнення своїх політичних цілей, як це робив Сталін у 1930-х роках», - сказав польський президент.

Польський лідер акцентував, що бачить необхідність створення механізмів покарання для притягнення до відповідальності винних у порушеннях міжнародного права, тих, хто свідомо знищує посіви. Він додав, що Росія веде війну не лише проти України, а й проти спільних цінностей усього людства.

«Цю війну, як решта сучасних конфліктів у світі, агресор повинен програти. І в цьому конкретному випадку агресором є російська держава. Ба більше, агресор уже певною мірою програв, не зумівши підкорити вільний народ (України – ред.), зломити його дух»,- підкреслив президент Польщі.

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Нагадаємо, польський Сейм ухвалив резолюцію, в якій вимагає відшкодування збитків, завданих Німеччиною під час Другої світової війни, та висловлює претензії до Росії як правонаступниці Радянського Союзу.

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