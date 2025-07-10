Дуда поскаржився на Україну і союзників: що не сподобалось президенту

Анджей Дуда. / © Associated Press

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Польський президент Анджей Дуда критично висловився про ставлення союзників і України до його країни. Зокрема, в контексті постачання військової допомоги через аеропорт Жешув.

Про це він сказав в останньому інтерв’ю на посаді, яке дав виданням «Otwarta Konserwa» та «Nowy Ład», повідомляє “ЄП”.

З його слів, у контексті повномасштабного вторгнення Росії до України Польща у деяких питаннях могла б "показати, що нас не можна обходити чи ігнорувати". Втім, цього не сталось.

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"Наприклад, я вважаю, що як українці, так і наші союзники просто вважають, що аеропорт у Жешуві та наші автомагістралі належать їм, ніби це їхнє. Але це не їхнє. Це наше. Тому, якщо комусь щось не подобається, то закриваємо і до побачення. Так, робимо ремонт. Закриваємо аеропорт у Жешуві, а ви доставляйте до України морем, повітрям. Не знаю, скидайте на парашутах. Вигадуйте. Вигадуйте, якщо вважаєте, що ми вам не потрібні", – додав він.

Дуда зазначив, що Варшаву "не запросили до дуже важливих міжнародних органів, де вирішувалося питання про постачання допомоги через нашу територію". Однак Дуда не уточнив, про що саме йдеться.

"Я вважав, що це скандал. І в якийсь момент я відкрито зізнаюся, що в цьому аспекті я заблокував висновки саміту НАТО у Вільнюсі. Про це нема сенсу говорити з Україною, лише з нашими союзниками. Треба мати сміливість поговорити з німцями, американцями", – висловився польський президент.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда розповів, як США блокували передавання Україні винищувачів. Так, на початку повномасштабної війни Київ наполегливо просив Варшаву передати винищувачі MiG-29, але цьому заважала позиція США.

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Окрім того, в одному з інтерв’ю Дуда заявив, що під час розмови з Володимиром Зеленським отримав від нього щире зізнання щодо незнання про Волинську трагедію та злочини проти поляків, адже, за словами Зеленського, «цьому не навчали в школі».

Дата публікації 15:52, 30.06.25 Кількість переглядів 24 Німецькі міністри закликали країни-партнерів надати ППО Україні