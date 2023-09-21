Дуда пояснив слова прем'єра Польщі про припинення постачання зброї Україні

Слова прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького про припинення військової допомоги Україні вирвали з контексту.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає TVN24.

За словами Дуди, слова прем'єр-міністра Польщі "були витлумачені якнайгіршим чином".

Він пояснив, що заява очільника польського уряду стосується нової зброї, яку Варшава закуповує для своєї армії.

"Ну, на мій погляд, прем’єр-міністр просто сказав: ми не передамо Україні ту нову зброю, яку зараз закуповуємо в рамках модернізації польської армії", – сказав Дуда.

"У нас обох була однакова позиція. Ми не можемо комусь передати наше нове озброєння, яке ми зараз купуємо на мільярди доларів для польської армії, щоб зміцнити її. Нікому. Я буду першим, хто виступатиме проти передавання нової зброї, яку ми зараз отримуємо з Південної Кореї чи Сполучених Штатів, як-от нові системи Abrams, Patriot або HIMARS", – додав польський президент.

Водночас він уточнив, що підписані з Україною контракти, зокрема на постачання САУ Krab, чинні і будуть виконуватися.

Також, за словами Дуди, Варшава має інші домовленості з Україною щодо постачання боєприпасів і засобів розмінування, які також будуть виконуватися.

Нагадаємо, що в середу, 20 вересня, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава більше не передає зброю Україні. Ці слова викликали міжнародний резонанс.

Депутат німецького Бундестагу Ульріх Лехте назвав слова Моравецького "ганьбою".

В Єврокомісії прокоментували заяву Моравецького про постачання зброї Україні і запевнили, що політика ЄС стосовно України не змінюється.

Згодом речник уряду Польщі Петро Мюллер пояснив заяву Моравецького і сказав, що Варшава продовжить постачання зброї Україні за раніше узгодженими контрактами на прикладі гаубиць Krab.