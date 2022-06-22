Дуда про переговори з РФ: "Треба так закрутити гайки, щоб це Путін просив про розмову"

Дуда про переговори з РФ: "Треба так закрутити гайки, щоб це Путін просив про розмову"

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україну треба підтримати на шляху зближення зі структурами Заходу та допомогти їй вистояти у війні з Росією.

Польський лідер також висловив свою думку про переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, сказавшищо діалог не повинен бути на його умовах.

Про це Дуда розповів на нараді польських послів у Варшаві, повідомляє "Укрінформ".

Він сказав, що треба зробити все можливе, щоб примусити Росію, яка сьогодні є агресором і загарбником, дотримуватися міжнародного права.

Також читайте Росія починає платити за санкції: експерти оцінили втрати різних галузей у РФ

"Це означає припинення бойових дій, а по-друге – повне відновлення (Києвом – ред.) контролю над територією України, яка визнається міжнародним правом", – асказав президент Польщі.

Він додав, що це "фундаментальне прагнення польської зовнішньої політики".

Водночас Дуда наголосив, що не можна боятися Росії, адже ворог на те й чекає: "Хто боїться, той програє".

Він також сказав, що не проти діалогу з Путіним, але розмова не повинна бути на умовах президента РФ.

"Не йдеться про те, щоб не розмовляти з Путіним. Йдеться про те, щоб Путін хотів говорити, а не щоб європейські лідери просили агресора про розмову. Треба так закрутити гайки (Росії – ред.) і так допомогти Україні, щоб це Путін просив про розмову", – наголосив Дуда.

Він також сказав, що українці не хочуть "русского мира", тож треба підтримати євроінтеграцію України.

"У цій частині Європи немає нейтральних країн, тут немає змоги залишатися нейтральним: тут маєш бути або зі Сходом, або з Заходом. Якщо українці проливають кров за те, щоб бути з Заходом, то треба їм показати, що країни Заходу тримають для них відчинені двері, що спільнота від них не закривається і не бачить їх як частину "русского мира", – заявив польський лідер.

Також читайте Байден заявив, що війна в Україні може стати змаганням на витривалість між ЄС та Росією

Він наголосив, що надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу має фундаментальне значення. Польща підтримуватиме зближення України з ЄС, що "має завершитися повноправним членством" країни.

Нагадаємо, за даними видання Bloomberg, усі 27 держав-членів Євросоюзу домовилися про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

ЄС надасть Україні статус кандидата на членство і посилюватиме санкції проти РФ

Читайте також: