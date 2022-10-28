Дуда про ядерний шантаж Кремля: Росія намагається заморозити бойові дії в Україні

Польський лідер зауважив, що діалог з Росією не можна вести.

Польський президент Анджея Дуда вважає, що агресорка Росія нагається заморозити бойові дії в Україні. Саме тому, переконаний він, Кремль використовує тактику залякування ядерною зброєю та "брудною бомбою", бо зазнає поразки на полі бою.

Таку думку Дуда висловив під час прес-конференції, пише РБК.

Президент Польщі називає "спробою Москви заморозити війну за всяку ціну" дзвінки російського міністра оборони Сергія Шойгу західним колегам. За його словами, подібні погрози Москви є елементом їхньої тактики та спробами залякати країни, аби змусити їх припинити підтримку України.

"За задумом Москви, це має призвести до припинення військової допомоги Україні з боку Заходу, країн НАТО, оскільки вона загалом програє цю війну. Україна поступово відновлює контроль на своїх кордонах, визнаних міжнародним правом", - наголосив Дуда.

Польський лідер зауважив, що діалог з Росією не можна вести поки вона не почне дотримуватися норм міжнародного права - доки РФ не залишить територію України. Дуда заявив, що допомогу Україні необхідно продовжувати, незважаючи на шантаж Москви.

Ядерні шантах Путіна

Путін не перший місяцць шантажує світ застосуванням ядерною зброєю. Під час виступу на "Валдаї" 27 жовня диктатор заявив, що "ядерний удар по Україні" не потрібен. Натомісь вкотре звинуватив Київ у створенні "брудної бомби".

Своєю чергою, у Пентагоні знову застерегли главу Кремля від застосування ядерної зброї. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, якщо Москва реалізує свої заяви, то це призведе до "дуже значної реакції міжнародної спільноти".

Тим часом в ГУР застосування ядерної зброї називають останнім козирем у руках Путіна. У розвідці сценарій із застосуванням ядерної зброї вважають малоімовірним.

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