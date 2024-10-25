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Дуда різко відповів Україні на прохання передати південнокорейську зброю, закуплену Польщею

Дуда різко відповів Україні на прохання передати південнокорейську зброю, закуплену Польщею

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда

Польща відмовилася ділитися з Україною зброєю з Південної Кореї.

Президент Польщі Анджей Дуда відмовився передавати Україні південнокорейську зброю, закуплену для польської армії.

Про це він розповів під час пресконференції у Південній Кореї, пише "Укрінформ".

"Не розглядається жодний сценарій, за яким ми комусь передаємо зброю, яку нещодавно купили за мільярди злотих з кишень польських платників податків. Ця зброя призначена для забезпечення безпеки та оборони Республіки Польща", — наголосив польський президент.

Дуда підтвердив, що українська сторона зверталася з таким проханням, але отримала "однозначну відповідь". Він підкреслив, що озброєння, придбане для оборони Польщі, не буде передане жодній іншій країні.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив, що Південна Корея може розглянути можливість надання зброї Україні. Це буде залежати від обсягів військової співпраці між Росією та Північною Кореєю.

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