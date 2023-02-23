Дуда розповів, коли нарешті польські танки поїдуть до України і які з ними проблеми

Польські танки Leopard готові до поїздки до України.
Українські військові наразі навчаються в Польщі керувати цими танками.
Про це заявив польський президент Анджей Дуда, - пише CNN.
За його словами, ці українські військові будуть готові протягом місяця повернутися в Україну разом з танками/
Проте Польща має «серйозні проблеми» з отриманням запчастин до танків із Німеччини, додав польський лідер.
«Це не тільки ми — ці проблеми досить поширені. Проблеми з Leopard є і в інших країнах, тому що у німців серйозна проблема із забезпеченням запчастинами. Ми не розуміємо цю ситуацію, але так воно і є. Тепер наші танки Leopard сьогодні готові до України. У нашому навчальному центрі є українські танкісти, які навчаються на танках Leopard, ми їх зараз готуємо, йде навчальний цикл», – сказав Дуда.
Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, передати їх Україні.
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