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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Дуда розповів, що Польща очікує після зустрічі Зеленського і Трампа у Ватикані

Польський лідер зазначив, що для нього важливо, аби мир був справедливим і дав гарантії безпеки.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент Польщі Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи зустріч лідерів США та України у Ватикані, висловив сподівання, що «особливий дух» надихне на нові ідеї щодо закінчення війни в Україні

Про це він сказав в інтерв’ю Polsat News.

«Я сподіваюся, що особливий дух, який там панує, може надихнути на нові рішення та ідеї, які допоможуть закінчити цю війну», — підкреслив польський лідер.

Водночас він наголосив, що для нього на першому місці інтереси Польщі та поляків.

«В інтересах Польщі та поляків, щоб ця війна закінчилася справедливим миром, який також дасть нам гарантію миру, щоб ми могли справді мирно розвиватися, не боячись зазнати нападу», — сказав він.

Нагадаємо, Білий дім прокоментував зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані. За словами офіційного представника, президенти США та України провели «дуже продуктивну дискусію».

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